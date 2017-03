Emplazan sindicatos a huelga a la Unison

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los sindicatos de académicos y empleados de la Universidad de Sonora entregaron el emplazamiento a huelga para el 28 de abril a la Junta de Conciliación y Arbitraje, en caso de no llegar a acuerdo con autoridades universitarias.



Javier Quintanar Gálvez, secretario general del Staus, informó que aunque esta fecha se definió, aún hay posibilidades de evitar la huelga si se llega a un acuerdo con las autoridades universitarias en la revisión contractual 2017-2019.



Aunque el sindicato de académicos rompió recientemente la mesa de negociaciones en la revisión contractual, el dirigente del Staus, aseguró que están abiertos al diálogo para evitar estalle la huelga.



El sindicato de trabajadores y empleados realiza este año la revisión salarial, por lo que se encuentran en negociaciones con autoridades universitarias; las principales peticiones son un aumento de 20% al salario y 12% a prestaciones de cláusulas de monto fijo.



LLEGAN A ACUERDO ISSSTESON Y UNISON



Luego de que el Isssteson suspendiera algunos servicios a trabajadores de la Unison, esta semana el instituto reanudó todos los servicios de jubilaciones y pensiones y se firmó un convenio para el pago de cuotas por el rubro de "enfermedades preexistentes".



La Universidad de Sonora pagaría ayer 36.9 millones de pesos que la institución reconoce como adeudo al Isssteson, además el compromiso es que a partir de la fecha actual se realice en tiempo y forma los pagos correspondientes a este rubro.



Piden desaparecer Junta Universitaria



La desaparición de la Junta Universitaria y la no reelección del rector son las dos principales modificaciones que el Movimiento Académico por la Reforma Universitaria propone a la Ley Orgánica de la Unison.



Miembros del movimiento MARU manifestaron que la decisión de la Junta Universitaria en la elección del rector fue predecible al decidirse por la continuidad de la actual administración, por lo que piden un cambio en la Ley 4.



"La Junta Universitaria a lo único que se ha dedicado es a elegir rector; otro aspecto es la no reelección, el rector siempre entra buscando ya un segundo período, no son períodos de cuatro años, son de ocho", indicó la doctora Guadalupe González.



Los voceros de este movimiento aseguraron que tienen desde hace un año trabajando en una propuesta a la Ley Orgánica que rige a la Universidad de Sonora, para presentarla al Congreso.Los académicos recalcaron que aunque ya se trabaja en un documento, esperan que la comunidad universitaria participe con las propuestas de modificaciones.