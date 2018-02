Atesoran la riqueza de la flora sonorense

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con más de 3 mil 300 especies de plantas y 25 mil especímenes botánicos, el herbario de la Universidad de Sonora documenta la flora del Estado, descubriendo eventualmente nuevas especies.



Desde hace 23 años y antes de que abrieran la carrera de Biología, el herbario ya funcionaba, esto por la necesidad de realizar el inventario de las plantas silvestres de Sonora, lo que hoy en día se puede consultar fácilmente de manera presencial o vía Web.



El herbario de la Unison comenzó revisando y organizando un conjunto de alrededor de 5 mil muestras botánicas, las cuales resultaron en una colección inicial de 2 mil 500 especímenes.



Conforme han pasado los años y gracias a recolecciones propias y al intercambio con otros herbarios nacionales y extranjeros, en la colección se pueden consultar más de 25 mil láminas con diferentes muestras de plantas de Sonora y del Noroeste del País.



Jesús Sánchez Escalante, encargado del herbario, explicó que en Sonora hay mas de 3 mil 500 especies de plantas que se desarrollan en los diferentes ecosistemas y aunque no cuenta con el número máximo, se considera que la colección es representativa.



"Nuestra misión es recolectar las plantas de Sonora aunque también tenemos del Noroeste de México como Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, e incluso de Arizona", destacó.



El investigador dijo que tienen un listado de 75 plantas endémicas, entre ellas está Stenaria sanchezii, la cual lleva su nombre, esto por haber colaborado en el descubrimiento de la misma.



"Si se encuentra una especie y no hay registro de ella se considera la posibilidad de que se trate de una especie nueva hasta que se compruebe lo contrario y, en dado caso de no lograr identificar la planta, se envía a especialistas botánicos, nacionales o extranjeros.



"Tenemos varias plantas de descubrimiento reciente como Melampodium moctezumum, esto al Sur de Moctezuma, mientras que durante el inventario de plantas en la Sierra de Mazatán surgieron tres especies nuevas, esto puede ocurrir cuando hacemos el trabajo de campo", señaló.



La colecta



Colectar una planta no es nada sencillo, pues se debe tener mucho cuidado al retirarla del suelo y el proceso para que se seque comienza desde que es sacada de raíz, en el caso de las herbáceas de temporada.



"Se requiere experiencia para sacar la planta y después de que la sacamos en el campo la ponemos en un papel periódico, la llevamos al herbario para introducirla en una secadora, y en tres días ya está lista.



"Hacemos la identificación, ponemos la tarjeta con los datos y la planta es pegada en una hoja de cartulina especial, usando como adhesivo una mezcla que hacemos, la clasificamos y la colocamos en su familia correspondiente dentro de los gabinetes", indicó.



El herbario no se especializa en colectar o investigar las plantas curativas de la región, sin embargo Sánchez Escalante tiene un listado de 518 especies diferentes de plantas curativas de Sonora.



"Aunque las plantas medicinales no han sido nuestra línea de investigación en el herbario, nosotros tenemos este listado y entre las plantas curativas que tenemos están las conocidas como quelite, rama del toro, epazote, chuchupate, contrayerba, árnica, manzanillas de coyote y muchas, muchas más", apuntó.



Investigaciones



Las investigaciones que el herbario hace son referentes a la distribución de las plantas y a los inventarios y una de las más destacadas es la realizada en la Sierra de Mazatán, en donde tuvieron la colaboración de botánicos de Estados Unidos.



"Tenemos inventariada esta zona gracias a un trabajo que hicimos en más de 20 viajes, y alrededor de 14 años de trabajo y de colaboración con botánicos de Estados Unidos.



"Logramos reunir un listado de más de 620 especies de plantas en un radio de 13 kilómetros a partir del centro de la sierra en la parte alta, y también reunimos especies representativas de tres ecosistemas como desierto sonorense, matorral espinoso y encinal", detalló.



Los alumnos que realizan su servicio social en el herbario son de gran ayuda en estas investigaciones, pues así toman experiencia y se enamoran más de la biología y la botánica en particular.



El herbario de la Unison cuenta con más de 30 gabinetes llenos de especímenes de la región, así como de estados vecinos, por lo que puede acudir y pedir información y con ayuda de los expertos puede conocer una planta endémica seca.



Para mayor información puede consultar su página http://herbario.uson.mx o visitarlos en el Herbario, que se ubica dentro del Museo de la Unison, en el ala Sur sobre la calle Niños Héroes, entre calle Pino Suárez y Rosales, en la colonia Centro.