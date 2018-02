"Sólo tengo una condición y se llama Asperger"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Darío es licenciado en Diseño Gráfico, tiene 30 años, y es totalmente independiente con una vida normal, gracias a que ha aprendido a vivir con una condición: Síndrome de Asperger.



Si bien es cierto que terminó sus estudios de licenciatura y un diplomado en fotografía, el camino que ha recorrido a la fecha ha sido largo y en ocasiones con momentos tristes para él y su familia.



Y es que cuando Darío Ibarra Meza estudiaba secundaria sufrió bullying y lo expulsaron de la escuela por no ser "un niño normal".



"Sí sufrí un poco, pero más en la secundaria porque me hacían bullying y un niño en especial, pero ya después estuve en otra escuela mucho mejor y no me molestaban mis compañeros.



"Me he esforzado mucho para terminar mis estudios y sí los terminé, me pude inspirar en otras cosas porque tengo otras formas de ver las cosas y eso me ayudó a salir adelante", contó.



El joven de 30 años expresó que es una persona normal y le apasionan cosas al igual que a los demás, que ve las cosas de diferente manera pero que se siente como cualquier otra persona.



Así, goza de una vida llena de armonía arropado por el cariño de sus seres queridos, y de un amor que lo lleva hasta Guaymas, a donde va y visita a alguien muy especial para él.