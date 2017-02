Hay gente valiosa dentro de "No al Gasolinazo": O'Leary

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hay gente valiosa que puede sacar adelante al movimiento “No al Gasolinazo”, afirmó Rosa María O’Leary.



La activista destacó que a casi 50 días de haber iniciado con la lucha pacífica y de resistencia civil, considera que el logro más importante que el movimiento ha llevado a cabo es que las personas salieran de sus casas, se manifestaran y lucharan por sus derechos como mexicanos.



“Eso es muy importante cuando la ciudadanía empieza a tomar sus propias decisiones en contra del Gobierno que nos ha tenido boca abajo, pero esperemos que todo el pueblo de México se levante, porque esto es a nivel nacional, ya estamos cansados de seguir pagando las raterías de ellos (políticos)”.



Lo más importante es que las personas crean en sí mismas antes que en los demás, indicó, pero para ello hay que buscar, leer e informarse sobre la situación para saber realmente lo que pasa alrededor para que no les mientan.



“...y lo peor es que del Gobierno se puede esperar todo, pero hay quienes los mismos ciudadanos se prestan a eso”.



Considera que a pesar de que el movimiento pudo haberse contaminado con operadores y miembros de partidos políticos que buscan otro fin, hay gente noble y buena que lucha de verdad.



“Yo espero que esa gente que está con otra finalidad reflexione, ya vendrán los tiempos de las campañas, de que les cumplan a ellos sus aspiraciones y no se lleven entre sus ‘mezquindades’ a gente noble, a gente buena que está luchando de verdad”, subrayó.



O’Leary aclaró que no está en contra de las bases trabajadoras, sino en contra de los liderazgos que han sido brazos operadores de Gobierno, que negocian para ellos, para sus familiares y que les han importado poco los trabajadores.



Rosa María O’Leary Franco es licenciada en Química y activista nacida en Magdalena, Sonora.



Ha participado en movimientos como la lucha contra el cierre del Cytrar, un basurero de desechos tóxicos, entre otros.



PLIEGO PETITORIO



Entre las 32 demandas del pliego petitorio que el movimiento dirigió ante los tres niveles de Gobierno, O’Leary comentó que, además de la reducción de los precios de las gasolinas, las de mayor urgencia y que se pueden revertir son las de a nivel local.



“La eliminación del aumento 35% del agua y dar marcha atrás a la concesión del alumbrado público”, apuntó, “si se quiere se puede, pero no hay voluntad política obviamente, hay demasiados compromisos con los empresarios, pero sí son fáciles de resolver si quisieran”.



Rosa María O’Leary ha participado en la 'toma' de la caseta de cobro, como parte de las medidas de presión contra la autoridad.