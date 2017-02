Piden más atención al parque Solidaridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos, deportistas y comerciantes que acuden diariamente al parque Solidaridad solicitan mayor atención del área tras el crecimiento de maleza, registro de basura y escombro que se registra en el lugar.



Desde hace más de tres meses se ha registrado la falta de corte de las ramas, señaló María Trujillo, habitante del sector, lo cual brinda un mal aspecto al sitio.



"Tenemos mucho rato que no vemos que vienen a limpiar, la verdad es que sí limpian pero últimamente no y se ve muy mal".



"Necesitamos que corten el zacate, el graffiti siempre ha estado, eso depende de las mamás que no están al pendiente de sus hijos", comentó, "y hace poco se robaron unas lámparas también".



Adolfo Urquídez Valle, quien transitaba por el sector, detalló que la inseguridad es uno de los principales problemas que aquejan a ese sector de la comunidad.



"Yo pediría que haya más vigilancia porque están muy fuertes los robos tanto aquí como en la colonia en general", agregó, "éste es uno de los parques más visitados por todos y no es seguro aunque esté la comandancia a un lado".