Gabriela se inspira a ser mejor socorrista tras muerte de niño

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A sus 23 años de edad Gabriela del Carmen Fuentes León se ha convertido en una socorrista de excelencia, luego de haber tenido una triste experiencia ante la muerte de un niño.



Desde pequeña tuvo la inquietud de estar ayudando al prójimo, a los indigentes, a niños o personas en situaciones de emergencia, y es por eso que estudió paramédico en la UTH, pues quería tener el conocimiento necesario para los proyectos que tenía en mente.



Gabriela trabaja como remunerada, y en poco tiempo ha logrado crecer profesional y espiritualmente.



El reconocimiento que recibió por parte de los directivos de la institución la llena de orgullo y con más entusiasmo de seguir adelante y echarle más ganas cada día.



"Estoy muy feliz de lo que hago y estoy muy orgullosa de mí misma, siendo una gran satisfacción por esto", manifestó.



En su tiempo como socorrista son dos los servicios que la han marcado, en los cuales están involucrados niños.



Hace poco una persona detuvo a la ambulancia que iba a un servicio y Gabriela del Carmen Fuentes estaba a bordo, le entregó a un bebé que estaba sin signos vitales.



"El señor se bajó desesperado para darme a su hijo que ya tenía la carita morada y lo que hice fue reanimarlo hasta llegar al hospital, desafortunadamente el bebé murió.



"Otra de las cosas que no puedo olvidar es cuando un señor tuvo un accidente me pregunta por sus hijos y no poderle decir que se habían muerto me partió el corazón pero esas son cosas a las que nos vamos a enfrentar a diario", expresó.



Cada día Gabriela del Carmen lucha por ser más fuerte y no quebrantarse ante las emergencias, pues su principal objetivo es ayudar a las personas que lo necesiten.