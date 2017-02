Dejar los zapatos como "nuevecitos" gusta a don Alejandro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A sus 74 años don Alejandro Estrada Peraza, no se da por vencido y a pesar de estar solo en su hogar, a diario labora de lustrador de zapatos y botas en la colonia Villa de Seris.



El hermosillense relató que transcurría el año de 1953 cuando su hermano le inculcó el amor por el oficio que actualmente le ha ayudado una nueva oportunidad para salir adelante.



"Estaba muy chamaco cuando aprendí, tenía unos 9 ó 10 años, después me fui a trabajar en una empresa y en la cementera y de chofer pero nunca lo dejé por completo, me enseñó mi hermano mayor".



"Todos mis hijos están casados ya y mi compañera se me adelantó, hay que salir adelante a como dé lugar", expresó don Alejandro.



Contó que apenas tiene tres años laborando de lunes a sábado en un parque de la colonia Villa de Seris, pero que gracias a ello logra tener el alimento diario en su hogar.



"Tengo de planta apenas tres años, pero lo he hecho por temporadas desde hace catorce años, en este punto tengo apenas un año y he andado en varios puntos de la ciudad, en el Centro también".



"Me siento muy a gusto cuando me quedan los zapatos como nuevos, tengo varios clientes frecuentes que a cada rato vienen", comentó orgulloso.



Desde las 09:00 hasta las 17:00 horas, don Alejandro brinda el servicio de boleo de zapatos y botas a quienes acuden a su pequeño puesto situado sobre el bulevar Vildósola.



"Antes me dedicaba a ser chofer de camiones, también trabajé en la cementera y aquí estamos ahora", añadió.