Fugas de agua y baches afectan en El Apache

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las fugas de agua, así como también la falta de mantenimiento en las calles y la inseguridad son las principales quejas que expresan los vecinos de la colonia Apache.



Las constantes fugas han sido un problema desde hace varios años en el sector ya que con frecuencia un derrame en la calle Pluma Blanca Norte causa "dolores de cabeza" a los moradores y dueños de negocios.



Habitantes del sector comentaron que a pesar de que en múltiples ocasiones ha sido reportada dicha fuga y de igual manera han acudido a repararla, pero no se ha tenido una solución definitiva.



"Tiene años esa fuga, el bache se va haciendo cada vez más grande y aunque vengan a repararla siempre a las dos semanas, a veces un poco más, no tarda en estar tirando agua", indicó Martha Alicia, quien desde hace 23 años vive en el sector,



También la pavimentación ha sido una problemática grave en el sector aunque algunas vialidades se encuentran en buen estado, en algunas otras se observan baches y el material se ha ido desgastando.



El agua de las fugas y las lluvias han sido un factor que contribuyan a su erosión, ya que no se cuenta con un buen sistema de alcantarillado, por lo que en ocasiones el líquido se estanca en ciertas zonas ocasionando conflicto.



La calle San Felipe es una de las zonas más afectadas y concurridas en la colonia ya que vecinos de las colonias aledañas la utilizan para salir con más facilidad a la carretera 26 o algunas otras zonas cercanas.



Inseguridad y vandalismo



Los habitantes del sector relataron que la inseguridad y el vandalismo son un tema prioritario en el lugar, ya que continúa siendo considerada una zona peligrosa por los colonos quienes se quejaron la falta de vigilancia.



La plaza principal se encuentra con graffiti y los juegos mecánicos que hay en el lugar han sido vandalizados, lo cual causa molestia a los vecinos quienes no se atreven a denunciar para evitar represalias.



"Tenemos años pidiendo que haya más vigilancia en la colonia porque pasan jovencitos con machetes y en varias ocasiones ha habido riñas en las calles, se avientan hasta piedras", comentó una vecina.



Los lugareños exigieron una mayor atención a la colonia ya que seguido se presencian riñas, así como también dar mantenimiento a las vialidades que se encuentran más descuidadas.