Escombro obstruye banqueta en la colonia Centro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Centro denuncian predio lleno de escombro que obstruye parte de la banqueta que recorre la calle Narbona, entre bulevar Luis Encinas y doctor Noriega.



Desde hace poco más de un mes se registra la acumulación de tierra que ha originado caídas de habitantes del área y expone en peligro a transeúntes quienes corren el riesgo de ser atropellados al pasar por la calle.



Gloria Magallanes Corona, quien transitaba por el sitio, relató que hace una semana una persona mayor sufrió lesiones leves tras padecer un accidente al pasar por el lugar.



"Era una persona muy grande ya, casi no podía caminar y la verdad es que no tuvo lesiones graves pero sí batallaba mucho para pasar".



"La ayudé a levantarse porque tenía raspaditas las manos, pobre señora, y todo por no cruzarse por la calle porque esa vez si había muchos tráfico", manifestó.