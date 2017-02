Va Guillén López por rectoría; renuncia a Comisión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de pedir una licencia para contender por al rectoría de la Unison, Raúl Guillén López renunció definitivamente a su cargo como responsable de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal.



El docente del área de Derecho de la Universidad de Sonora, anunció que continuará con sus labores de docencia en este departamento y seguirá como aspirante a ocupar el cargo de rector de la Alma Máter.



"Considero que fue una etapa en la que se me invita para hacer funcionar un sistema en condiciones muy complicadas, la meta era implementarlo y se implementó en tiempo y forma", dijo.



Guillén López, afirmó que desde inicios de mes presentó la renuncia, pues considera que ya cumplió con su función dentro de la comisión implementadora.



CERCANÍA



Como parte de sus actividades como aspirante a la rectoría, el doctor Raúl Guillén informó que ha recorrido casi todas las carreras de la Universidad de Sonora y los distintos campus.



"Me he acercado mucho a los estudiantes de todas las carreras, a los maestros, los he escuchado, cuáles son sus inquietudes, cuál es la problemática de cada programa, de cada campus", aseveró.



Añadió que cuenta con los requisitos para ocupar este puesto y que estará a la espera de ser uno de los candidatos finales para contender por el cargo, cuando el próximo 24 de febrero la Junta Universitaria anuncie la lista oficial.