Pide familia justicia para Lucía Guadalupe

HERMOSILLO,Sonora(GH)

La familia de Lucía Guadalupe Corona Ortega, joven de 20 años que permanece grave tras sufrir un accidente en un camión, se siente preocupada por hacer público el caso de su hija, ya que se proporcionan sus datos completos; sin embargo, están dispuestos a luchar por el bienestar de ella.



"Lo que nos preocupa es que va con nombres y apellidos, luego vienen con represalias. Pero nosotros no estamos atacando a nadie, únicamente queremos que se resuelva por la vía legal y la civil, que nos ayuden con los gastos, aquí es nuestra casa desde el 20 de noviembre", manifestó el padre de la joven, al tiempo que mostraba el vehículo que funge como su hogar desde hace 59 días.



En cuanto a los gastos que se han generado por el tratamiento de Lucía Guadalupe, precisó que ha sido difícil sufragarlos, pues mientras sus dos hijos trabajan para conseguir un poco de dinero, su esposa y él se alternan para cuidarla en el hospital.



"El chofer quedó libre; no sabemos si anda trabajando, no se ha comunicado con nosotros. Lo agarraron en la noche (del día del accidente) y como a las 48 horas lo soltaron, que porque hay una ley que los ampara, no tenemos sus datos, eso quedó asentado en el Ministerio", detalló Ramón.



El representante legal del Seguro de Daños al Viajero -a quien afirmó que sólo vieron una vez-, les dijo que en el caso de su hija no era válido, porque supuestamente ella se había lanzado del vehículo en marcha.



"El abogado de la aseguradora fue, ahí andaba, pero no se quiso hacer cargo al momento del accidente. Cuando la levantó la ambulancia la llevó al CIMA: Ahí le dieron primeros auxilios y estuvimos esperando a la aseguradora, que nunca llegó", enfatizó.



Ramón Corona Zayas aseguró que hasta el momento no ha habido un seguimiento por parte de las autoridades, ni de la concesionaria, ni del Ministerio Público, pues ni siquiera han llamado a declarar a los testigos.



"Independientemente, si ella quiso bajarse, hay una negligencia por parte del chofer al momento de avanzar con la puerta abierta, porque de ahí surgió el percance", añadió.



URGE CONOCER SEGURO DE DAÑOS AL VIAJERO



Se debe promover el Seguro de Daños al Viajero entre la población sonorense para que se conozca y transcienda; cuántos accidentes pasarán en el transporte público sin que nadie se dé cuenta o denuncie, acentuó Ignacio Peinado Luna.



El representante de la Unión de Usuarios en Hermosillo explicó que es muy importante que los usuarios del transporte urbano sepan sobre la existencia de dicho seguro, ya que los protegerá en caso de que ocurra algún accidente, como el de Lucía Guadalupe.



“Es de subrayar que todos sepan que existe y que cuando vamos a bordo de un camión, ante cualquier situación que pueda darse por algún accidente o descuido del operador, por la razón que sea, tenemos que saber que se cuenta con un seguro de daños hacia la persona y que se tiene que ejercer”, enfatizó.



Desde el momento en el que sucede un incidente, detalló, lo primero es informarle al operador para que éste llame a la aseguradora, al mismo tiempo, el usuario debe hablar a la Cruz Roja para ser atendido en el lugar.



“Una vez que llegue la atención médica, debe ser desplazado a un centro hospitalario: Aquí hay que subrayar que aún cuando el usuario cuente con algún servicio médico, tiene derecho a solicitar ser trasladado a cualquier clínica de carácter privado”, subrayó.



Peinado Luna puntualizó que la persona afectada podrá deslindarse y otorgar el perdón una vez que tenga el dictamen médico, siempre y cuando éste señale que no hay ninguna lesión más allá del golpe o dolor momentáneo.



PARA AYUDAR



La familia requiere de apoyo para continuar con la recuperación de la joven:



Pomadas especiales para evitar llagas en su cuerpo, ya que Lucía permanecerá en cama algunos meses.

Pañales para adulto, toallas húmedas y suplemento alimenticio Ensure.



Los padres piden orientación y apoyo para las terapias físicas y sicológicas, que requerirá una vez que sea dada de alta.



COMUNICARSE: 6621262528 (celular de su hermano).

CUENTA: 4766840649705899, de Saldazo Banamex/Oxxo.