Una gran laguna a media calle

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hundimiento en la calle Octava en la colonia Palo Verde ocasiona acumulación de agua que dificulta hasta por más de una semana el tránsito peatonal y automovilístico en ese sector de la comunidad.



La gran cantidad de agua alcanza hasta las banquetas del área, lo cual provoca que transeúntes, en su mayoría personas adultas, tengan obstruido el paso por la vialidad.



Imelda Valdez Valenzuela, habitante del área, detalló que las lluvias y constante aparición de fugas de agua potable en el lugar han afectado también la calidad del pavimento que tras más de dos años con el problema registra ya una gran cantidad de baches que entorpecen aún más el tránsito vial.



"Por aquí pasa el camión, es la línea 8 y a cada rato caen en los baches tanto los camiones como los carros. Ya estamos hartos de estar batallando porque nomás cae una lluviecita y ya sabemos que no podemos pasar por aquí".



"Es una cochinada la que se hace porque dura más de una semana el agua acumulada y luego se pone verde, hay veces que huele muy mal y nos puede causar enfermedades".



Alonso Valdez Munguía, quien transitaba por el sitio, externó que en administraciones gubernamentales anteriores ya han solicitado apoyo a las autoridades correspondientes pero hasta ayer no se tenía respuesta concreta.



"Lo que hemos pedido es más que nada un buen sistema de alcantarillado para que se cuele toda el agua por ahí y no nos afecte más. Tengo más de 10 años viviendo por aquí y siempre hemos tenido este problema que empeora más cuando llueve, ya estamos hartos".