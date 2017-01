Sufren automovilistas por baches profundos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Percances automovilísticos y afectaciones a los neumáticos es lo que ha ocasionado el pésimo estado del cruce de las calles Décima y Benito Juárez en la colonia Villa Hermosa.



Desde hace más de dos meses se encuentran batallando los vecinos del área con los profundos baches en el sector, el cual es uno de los más transitados de la comunidad.



Eligio Atondo, quien transitaba por el área, externó que al día se registra una cantidad mínima de hasta cuatro percances donde automovilistas caen en los hoyos fuertemente.



"Todos los días caen bien fuerte los carros y la mayoría son personas que no saben que están los hoyos y los que saben también están a punto de chocar por querer sacarle la vuelta", comentó, "ya ni me acuerdo cuando fue la última vez que pavimentaron pero la verdad sí nos tienen muy descuidadas las calles".



Alejandra Montes Fernández, comerciante del área, solicitó de manera urgente atención a la vialidad para evitar mayor afectaciones a quienes día a día transitan por la vialidad.



"Lo que pasa es que pasan muy recio por aquí y por eso caen muy fuerte, me ha tocado ver que en dos o tres veces se quedan atorados los carros y batallan mucho para salir", añadió, "queremos que aunque sea vengan y rellenen bien los hoyos para que no se hagan más grandes".