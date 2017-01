Consideran usuarios cobro excesivo de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como excesivo y con poca claridad calificaron algunos hermosillenses el nuevo cobro por el servicio de saneamiento que se aplica en el recibo del agua.



En un sondeo realizado ayer con usuarios, los entrevistados coincidieron en que el cobro por la operación de la planta tratadora de aguas residuales fue mayor del 35% que se había anunciado.



Isaura Bracamontes, ama de casa, puntualizó que este mes el monto total a pagar en el recibo por consumo de agua se duplicó en comparación con el de diciembre del año pasado.



"Es un abuso lo que no están cobrando, no es posible que todo el año pasado me estuvo llegando el recibo por alrededor de 175 pesos y que ahora me estén cobrando 320 pesos", expuso.



Ante la falta de información que hasta el momento se tiene del servicio que presta la planta tratadora, María Guadalupe Jaguey, ama de casa, apuntó que el cobro representa una falta de transparencia.