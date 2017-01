Sufrió violencia más de 15 años; hoy tiene una nueva vida

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Estefanía", de 40 años, es una mujer alta, delgada, guapa, simpática y a simple vista, segura de sí misma. Nadie imaginaría que ella es parte de las estadísticas que señalan que un 52.1% de las mujeres de 15 años o más sufrió violencia a lo largo de su relación con su última pareja. Ella vivió así durante más de 15 años.



Hace apenas un año dejó a su esposo, con quien procreó dos hijas, actualmente de 8 y 11 años de edad.



"Estefanía"empezó a salir con él cuando ella tenía 24 años y él 32 años, se enamoró a primera vista y decidió irse de su casa para vivir con él.



Al año empezaron los celos y con ello los problemas, se faltaron al respeto, a dar manazos y empujones.



La violencia sicológica de su pareja hacia a ella se agudizó, pues era una chica sin estudios, él le aseguraba que sin él no haría nada, Estefanía sufrió también violencia económica.



"Desde un principio empezó la violencia sicológica por lo mismo de que yo no había estudiado y él sí tenía estudios, vivía bien económicamente, pues ya me empezó a manejar que yo no podría hacer nada", recordó.



Además, continuó, ella realmente estaba enamorada de él y después terminó por creer que su esposo, de quien está a punto de quedar legalmente divorciada, tenía la razón.



ANSIEDAD



La ansiedad la orilló a comer en demasía y llegar al sobrepeso, entonces él le decía que era gorda, fea y nadie la iba a querer, después sufrió depresión, no comía y adelgazó de más, recordó. Ahora está en su peso normal.



"Toda mi familia me decía que tenía que separarme de él, pero nadie me entendía que se había vuelto una codependencia muy fuerte con él y no podía ya alejarme y la violencia seguía", expresó.



De esta manera pasaron los años, relató, no podía salir a ninguna parte sin el permiso de su esposo, tampoco tomar un taxi o un camión, él o alguno de sus familiares debía trasladarla a visitar a sus padres.



Al momento de hacer las compras le fiscalizaba los gastos, la cuestionaba todo el tiempo sobre en qué y cuánto gastaría.



UN LOGRO



"Aquí me tienes, que sí podía trabajar, que sí podía hacer algo, que sí podía salir de mis problemas emocionales porque él me decía que no", afirmó durante la entrevista.



"Estefanía"señaló que un amigo de su infancia la condujo a la asociación civil "Creciendo Por Sí Mismos", que atiende a mujeres que sufren violencia intrafamiliar.



En ésta la apoyaron con asesoría legal y terapias sicológicas, decidió salirse de su casa, aprovechando que su marido se encontraba de viaje por cuestiones de trabajo.



Ella y sus dos hijas se fueron a casa de su mamá, donde actualmente vive, consiguió un empleo y pudo por primera vez por sí sola solventar los gastos de sus hijas.



Su ex pareja le retiró el apoyo económico para sus hijas desde que lo dejaron, pero ella está dispuesta a exigir la pensión que por Ley les corresponde a las menores, además de luchar por su custodia.



El proceso de separación y recuperación ha sido difícil, reconoció, al principio en verdad le costaba trabajo entablar una conversación con otra persona, no lograba verla a los ojos y de los nervios sudaba en exceso.



PROYECTOS



"Estefanía"sólo estudió la secundaria, ya que empezó a trabajar muy joven, ahora está dispuesta a empezar y concluir la preparatoria, analiza la forma en la cual lo hará.



Además tiene planes de estudiar dos cursos, le gusta la cocina y la costura: "Tengo muchas ganas y quiero salir adelante".



Hermosillo y Cajeme tienen refugios



En la búsqueda de mecanismos, estrategias, programas y presupuesto para la prevención, atención y sanción en casos de violencia intrafamiliar, trabaja el Instituto Sonorense de la Mujer.



“En la atención estamos trabajando en la capacitación con perspectiva de género de Ministerios Públicos, secretarios de acuerdo, peritos, sicológicos, personal que recibe a las víctimas”, destacó Blanca Saldaña López.



Lo anterior para evitar la revictimización de las mujeres, explicó Saldaña López.



En los municipios de Hermosillo y Cajeme, especificó, cuentan con refugios para atender de manera sicológica, legal, moral y física a las mujeres que sufren de violencia extrema.



La directora general del ISM añadió que este año aplicarán una encuesta de abuso sexual, violación y violación intrafamiliar, específicamente en estos dos municipios para contar con números propios y reforzar las acciones en la materia.



Reciben más de 71 mil reportes de violencia intrafamiliar



La Secretaría de Seguridad Pública en la entidad reportó al Instituto Sonorense de la Mujer que del 1 de enero al 30 de noviembre del 2016 recibieron 71 mil 298 reportes de violencia intrafamiliar.



Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado y Guaymas concentran el 81.87% de los reportes a nivel estatal, con un total de 58 mil 375 reportes a través del Centro de Cómputo, Control y Comando (C4).



La capital registró 27 mil 921 reportes, lo que representa el 39.16%, Cajeme 12 mil 138, es decir, 17.02%, Nogales con 8 mil 39, el 11.28%, San Luis Río Colorado con 7 mil 374, el 10.34% y Guaymas 2 mil 903 con 4.07%.