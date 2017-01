Ahorre más, sufra menos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El año pasado, Mariana se propuso ahorrar para sus vacaciones de verano: Pensó en varios métodos y se decidió por llenar una botella de refresco con monedas de 10 pesos y en poco más de nueve meses logró reunir 7 mil 500 pesos.



¿Lo hubiera logrado de otra manera? Tal vez sí, pero por medio de adquirir una deuda, sacrificando recursos en el presente o simplemente pudo no haber visitado el destino que quería por falta de dinero.



De acuerdo con un análisis de la Condusef, un 40% de los mexicanos no ahorra, mientras que cerca del 44% lo hace con métodos no financieros, es decir, mediante cundinas, ahorros, préstamos familiares y hasta debajo del colchón.



NO GASTAR LO QUE NO TENEMOS



Adoptar el hábito de ahorrar es difícil no sólo por el hecho de desprenderse de dinero, consideró Adrián Chávez Cuevas, sicólogo clínico de la Universidad de Sonora, sino por que la falta de ahorro está relacionada directamente con la necesidad de tener satisfactores que a veces no son necesarios.



"Gastamos por necesidades físico-biológicas y en solventar necesidades emocionales, desde ahí estamos gastando mucho más de lo que realmente necesitamos; digamos que esa es la explicación de cómo realmente funcionamos en cuestión de comprar", abundó.



El que una persona no ahorre, dijo, puede ser en principio por que no le alcance su ingreso para destinar una parte al ahorro, pero un efecto importante se refiere a que las personas no guardan dinero porque están influidas por asuntos externos, como las amistades y la mercadotecnia.



IDENTIFIQUE NECESIDADES REALES



Expertos en finanzas señalan que es importante destinar una parte del ingreso al ahorro, al menos un 10%, pero si usted no confía en los métodos que ofrecen instituciones financieras, puede hacerlo con algunos métodos considerados "caseros".



Chávez Cuevas indicó que para aprender a ahorrar, las personas deben, en primera instancia, detectar cuáles son sus necesidades reales: Las físicas, biológicas, familiares, sociales y personales.



En la medida que sea posible, expuso, no hay que hacerle caso a la mercadotecnia de los distintos productos y servicios y a lo que tienen en cuestión de objetos materiales las personas que están alrededor ya que tal vez tengan un ingreso superior que les permite adquirir otros satisfactores.



ADQUIERA EL HÁBITO DEL AHORRO



Existen métodos que le permitirán ahorrar dinero sin que le represente una carga, hacerlo en casa e involucrar al resto de la familia para generar un hábito, le presentamos tres ejemplos:



1.- CUNDINA: Consiste en que cierto número de personas, por lo regular 10 integrantes, dan una cantidad similar por semana o quincena para generar un monto de dinero establecido por quien organiza el ahorro, y cada periodo le entregan el monto acumulado a la persona que le toca en una fecha ya definida.



2.-BOTELLA DE REFRESCO: En una botella de plástico de refresco con capacidad de dos litros, deposite exclusivamente monedas de 10 pesos, quienes han realizado este ejercicio aseguran que se logra reunir la cantidad de 10 mil pesos.



3.- LA PIRÁMIDE: Consiste en ahorrar 10 pesos la primera semana del año e ir agregando 10 pesos en cada semana. Es decir, 20 pesos en la semana dos, 30 pesos en la semana tres, 40 en la semana cuatro y así sucesivamente hasta llegar a 520 pesos en la semana 52. De cumplirlo, logrará reunir 13 mil 780 pesos a fin de año.



¿Cómo generar el hábito del ahorro?



1.- Fíjese una meta: El tener una meta le ayudará a conseguir sus logros. Por ejemplo, será más fácil ahorrar si usted tiene el propósito de hacer un viaje, o una remodelación a su casa. El primer paso para lograr hacer el hábito de ahorrar es entonces tener una meta y comprometerse con esa meta.



2.- Mantenga la ilusión: Trate de sentirse satisfecho con su ahorro y mantenga la ilusión de realizar aquello para lo cual destinará este recurso. Un hábito se forma entre la tercera y cuarta semana, es decir, tenemos de 20 a 30 días para formar un hábito.



3.- Resista la tentación: Aquí está el reto de controlar sus emociones. Es común que se vea tentado a abandonar el comportamiento de ahorrar, por ello es importante que soporte la necesidad, a veces ficticia, de comprar cosas que no necesita.