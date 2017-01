Vienen a un concierto "Inolvidable"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de casi 12 años de carrera musical, Reik aún impone el romance con las sensibles letras de sus canciones y un ejemplo de ello es su más reciente álbum Des/Amor, que ayer martes 17 de enero recibió el Disco de Platino en el Programa "Hoy".



Sin poder ocultar la emoción en su voz, Gilberto "Bibi" Marín habló para EL IMPARCIAL sobre el concierto que Reik ofrecerá en Hermosillo el próximo sábado 28 de enero a las 21:00 horas en Expo Fórum.



"Básicamente llegamos con nueva energía; de hecho este es el segundo concierto que vamos a tener en el 2017 y es la gira que afortunadamente, a finales del año pasado, presentamos en el Auditorio Nacional y ahora regresamos con detalles más pulidos, totalmente diferente y con un repertorio que lo componen los temas de nuestros discos pasados con los más recientes que forman parte del que acaba de salir", dijo Bibi en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Hermosillo siempre ha sido una plaza importante, van como tres veces o más que los visitamos y obviamente nos consienten mucho y están al pendiente de nosotros. Por eso vamos a presentar estas canciones que abarcan nuestros casi 12 años de carrera; ahí lo van a ir escuchando junto con los nuevos sencillos como ‘Voy a olvidarte’, ‘Ya me enteré’, ‘We only have tonight’, y muchas más", continuó.



Le entran al "urbano"



El disco Des/Amor que la agrupación promociona en la actualidad se lanzó el pasado 17 de junio del 2016 a través de Sony Music Latin, y representó el cruce de los límites para Reik quienes se atrevieron a hacer una versión urbana de su sencillo "Ya me enteré" con Nicky Jam; lo que les trajo una excelente respuesta del público para también realizar una versión similar de "Qué gano olvidándote" con Zion & Lennox.



"Nos llegó esta propuesta de Nicky Jam, se nos hizo súper interesante, porque fue nuestro primer acercamiento al género urbano y afortunadamente fue un éxito. De hecho, en España está rompiendo récords como nuestra carta de presentación e incluso un club de fans de forma más formal", agregó.



"Con nuestro nuevo sencillo ‘Qué gano olvidándote’ también tenemos una nueva versión urbana con Zion & Lennox. Quisimos considerar esto y nos está yendo muy bien, aunque es muy pronto para saber si seguiremos trabajando en este género, de hecho apenas estamos disfrutando todo lo que nos trajo Des/Amor. Lo iremos descubriendo más adelante", finalizó.



Los boletos para el concierto de Reik están a la venta en las instalaciones de Sonora Ticket en Plaza Monteverde (Veracruz y Monteverde int.4 ), AhorroCel (Plaza Sahuaro) taquillas del Auditorio Cívico del Estado, Hotel Araiza Inn Hermosillo, Hotel Wyndham Garden (Cd. Obregón) y Auditorio Municipal de Guaymas, con precios de 450, 850 y 1300 pesos. Venta en línea en www.sonoraticket.com.