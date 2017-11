Prepara posada la Red Solidaria

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No todas las familias tienen la posibilidad de celebrar la época que se avecina, por lo que Red Solidaria invita a la ciudadanía a colaborar con donativos para celebrar la tercera edición de su posada anual.



Esta vez el evento es dedicado a los niños y niñas que atiende el Desayunador Unidos por Miguel Alemán, ubicado en el Poblado.



"Hay gente que no tiene para celebrar, que no lo celebra o que pasa un mal día, pero hemos tenido la fortuna de poder apoyar", manifestó Selene Gámez, integrante de la agrupación, "esta es la época en la que todos queremos compartir, Red Solidaria trabaja todo el año, pero en eventos de esta naturaleza lo hacemos especialmente".



La donación de piñatas, dulces, botanas, galletas, jugos y juguetes nuevos, puede ser muy significativa para los pequeños que difícilmente podrían recibirlos de sus familias, debido a su complicada situación de desventaja social.



"Quienes se gusten unir y hacer feliz a un niño o niña, porque esto es para ellos, estamos aceptando ayuda con aportación en especie, para llevarles por lo menos un día de felicidad, porque hay niños que de verdad no tienen nada, muchos de ellos andan descalzos", dijo Selene.



En el caso de los juguetes, se pide con especial atención que sean nuevos, pues éstos podrían ser los únicos que los niños reciban en el año; no tienen que ser caros, sino los tradicionales como muñecas, pelotas y carritos;de igual forma, pueden donarse zapatos en buen estado.



"La zona donde ellos están, alrededor del desayunador, es muy pobre y los niños son los menos culpables de la situación que los rodea; ellos empiezan a tener obligaciones desde muy temprana edad y nos motiva saber que por lo menos un día van a estar contentos", concluyó.