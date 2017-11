Salen varios baches por fuga de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En peligro latente están los conductores que circulan diariamente sobre el bulevar Juan Bautista Escalante, expresaron vecinos de la colonia Solidaridad, ya que se han formado varios baches de gran tamaño debido a una fuga de agua.



Los reportantes aseguraron que el desperfecto lleva más de una semana sobre el camino, también conocido como bulevar Progreso, justo en la intersección con la calle Enrique Oceguera, en los carriles en sentido de Poniente a Oriente.



"La verdad sale a cada rato esa fuga, cuando no es ahí, es más adelante (hacia el Poniente), el caso es que siempre se batalla y vas a ver que la van a arreglar y dejarán un cochinero, yo vivo a una cuadra y toda esta colonia está así con fugas", opinó Luz Aguilar.



La residente desde hace 7 años en la colonia destacó que los vehículos que transitan sobre el bulevar circulan con exceso de velocidad y a simple vista se puede ver que hay una fuga de agua, pero desconocen que también hay baches profundos por el desgaste y ponen en peligro sus vidas.



No respetan



"Por eso le pusieron un bote de basura, para que los carros no pasen por ahí, pero a los conductores les vale y no hace caso, yo vengo en las mañana a dejar al niño a la escuela y pasa mucho carro y bien recio, y cada vez que caen en el hoyo se hace más grande", manifestó Juan Alberto García López.



A pesar de que los colonos aseguraron que la fuga de agua brotódesde la semana pasada, ninguno dijo haberla reportado ante las autoridades correspondientes.