Emprenden a diario lucha por su familia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En una humilde vivienda bajo las faldas de un cerro, al Norte de la ciudad, vive la familia Rodríguez Cruz; Hipólito cada mañana sale a buscar el pan de cada día, mientras su esposa María del Carmen cuida de sus tres hijos con discapacidad.



La precaria situación por la que pasan ha hecho que Hipólito venda llaveros para llevar algo de comer a sus hijos, pero a veces esto no es suficiente pues hay ocasiones en donde no se vende ningún llavero, y se quedan con el estómago vacío.



Aunque llegue a ser difícil, la familia no se da por vencida: Hipólito se levanta cada mañana para vender llaveros de palofierro y así sacar adelante a Rafael, Angélica y María de la Luz Cruz, sus hijos.



"Mi esposo y yo ya vamos para 18 años juntos, Hipólito es el padrastro de ellos, pero hagan de cuenta que es su padre porque los agarró chiquitos; durante los años que hemos estado juntos él nos ha sacado adelante.



"Él hace unos llaveritos, y sale a venderlos, hay veces que vende, otras que no; yo también hay veces que me pongo a hacer pulseras para venderlas", aseguró María del Carmen Cruz.



La familia se ha dedicado a escribir cartas solicitando el apoyo de la comunidad, que Hipólito entrega a quienes ofrece un llavero, con la esperanza de que alguien las lea y les dé la ayuda que tanto necesitan.



"Es una situación difícil la que estamos pasando, a lo mejor mucha gente dice que sólo nos queremos aprovechar y no es así, sólo les pedimos que nos ayuden con lo que puedan", aseguró la madre de familia.



María del Carmen espera que su situación pronto cambie pues confía que vendrán tiempos mejores para ella y su amada familia, la cual está sometida a una dura prueba.



Si usted ha recibido una carta de Hipólito y María del Carmen, o sólo desea ayudarlos con despensa o ropa, puede acudir a Constelación Hydras No. 16, entre Constelación Capricornio y Constelación Cáncer, en la colonia Laura Alicia Frías. También puede llamar a los números 6622 722243 ó 6622 906684.