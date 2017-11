Lleva Dieguito nueve operaciones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dieguito apenas pasa de los 2 años de edad y lleva ya nueve operaciones. Nació con parálisis cerebral y vive con retraso sicomotor, por lo que su vida no ha sido nada sencilla, aunque sus padres hacen todo para que logre desarrollarse de la mejor manera.



Su última operación fue hace apenas unos días en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) en Hermosillo, pero como es originario de Obregón y no cuenta con familia en la ciudad ni recursos económicos, vive en el albergue de esta institución con su madre, Concepción Rubio.



Diego Iván Encinas Rubioacaba de ser dado de alta y está en espera del retiro de puntos, por lo que permanecerá unos días más en la capital.



Mientras su madre, quien además es diabética, lo cuida en Hermosillo, su padre se queda trabajando en Ciudad Obregón, donde lo poco que gana, se los envía.



Debido a su difícil situación económica, escaseanpañales, leche y dinero para pagar cuotas del albergue y traslados en taxi desde allí hasta CRIT Sonora, donde Diego recibe sus terapias.



"Él ahorita lleva mucho avance, la gente me dice que parece que no tiene nada, pero eso es porque no lo he dejado; como quiera le hago, pidiendo apoyo, para poder llevarlo y traerlo".