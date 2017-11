Desea Karla que se tarde en llegar el frío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ver pasar las horas en su sencilla casa haciendo las labores del hogar es ahora la vida de Karla Patricia Hernández Polanco, de 32 años, quien se dice afortunada de que aún no llegue el frío invierno, pues no se encuentra preparada para enfrentarlo.



Pasar el calor fue terrible, pero el invierno es aún más fuerte y triste para Karla, quien como puede trata de cubrir lo mejor posible a sus hijos durante el invierno, donde a veces una fogata no es suficiente para brindar el calor necesario.



La joven madre de tres niños tiene su vivienda en la invasión 10 de Mayo, donde ha pasado el intenso calor y el fatal frío, pero mantiene la esperanza de pasarla bien a pesar de que cuenta con pocas cobijas y casi nada de ropa abrigadora para sus hijos.



"Sí ha sido duro y las vecinas me han echado la mano, mi papá en lo que puede, claro, y sólo tengo como cuatro cobijas y son para los niños, y sí ocupamos porque cuando llovió perdimos muchas cosas; de hecho, la ropa de invierno de ellos la tuve que tirar porque se mojó", aseguró.



Su casa llega a ser más fría por los materiales con los que está construida: Lámina, cartón y madera, que no aportan el calor suficiente en la temporada de invierno y que tampoco cubren a su familia de los gélidos vientos.



Aunque el frío se está tardando en llegar a la ciudad, tarde o temprano hará acto de presencia y afectará a las familias más vulnerables, como la de Karla.