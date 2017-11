Dejan en calle tierra y gravilla

HERMOSILLO,Sonora(GH)

La acumulación de tierra y gravilla sobre la calle Leandro P. Gaxiola, entre Alejandro García y Sebastián Lerdo de Tejada, produce problemas constantes para los habitantes de la colonia Los Jardines, aseguraron algunos de ellos.



Los residentes señalaron que la avenida es muy transitada a pesar de haber un sinfín de baches en el asfalto, por lo que se producen nubarrones de polvo que a la vez provocan enfermedades respiratorias y simplemente ensucian los hogares.



"Desde hace tiempo nos dijeron que pavimentarían la calle Alejandro García y que además arreglarían la Leandro Gaxiola, porque está pésima en todos los sentidos: Llena de tierra, de baches y para colmo, de basura", acentuó Guadalupe León León.



La habitante en Los Jardines expresó que hace algunos años las familias pagaron una cuota al Ayuntamiento de Hermosillo con la finalidad de que se pavimentaran varias calles del sector, sin embargo, no todas resultaron beneficiadas.



"Sí arreglaron, pero nomás llegaron a la Caturegli y para acá (hacia el Norte de dicha calle) nada, dejaron todo el cochinero que se trajo el agua en las lluvias, la basura que tira la gente, los hoyos, un desastre de calle", aseveró Guadalupe.



Doña Teresita, una señora de la tercera edad que a diario camina por la rúa, precisó que su mayor temor es caerse y resultar con algún tipo de lesión, como lo es una fractura, pues a los "setenta y tantos" ya no es igual la recuperación.



"Cuando vengo caminando nomás veo un montón de hoyos, por eso ando despacito, porque me da miedo caerme, luego no hay refacciones para los que estamos viejos", puntualizó, mientras dibujada una sonrisa en el rostro.



Aunque todavía puede andar sin necesidad de apoyarse en algún aparato, exhortó a la autoridad correspondiente a reparar la calle Leandro P. Gaxiola, pues además de que los automovilistas caen en los baches, un adulto mayor podría tropezar y para ellos resulta aún más peligroso.