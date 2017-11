Alumnos de Cecyte son víctimas de asaltos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una ola de asaltos está azotando a los alrededores de los planteles de Cecyte Justo Sierra y Alto Valle, donde las principales víctimas han sido alumnos de ambos turnos, quienes afirmaron ya no sentirse seguros y temen que les hagan daño.



El director del plantel Alto Valle, Luis Germán Duarte Ponce, comentó que cerca de la escuela los alumnos han sido despojados de sus pertenencias, por lo cual la institución ha puesto mayor atención.



"Sí se han presentado casos de asaltos, son hechos que uno no quisiera que pasaran, pero estamos sujetos a esto y sí atendemos estos casos; hemos pedido el apoyo por su puesto a servicios municipales, con lo de las lámparas que están aquí afuera.



"Recibimos el apoyo del Municipio; por parte de Cecyte, claro que estamos pendientes de nuestros alumnos, aquí tenemos guardias y por lo tanto los alumnos no pueden salir si no han terminado su horario de clases; por esa parte hemos puesto cartas en el asunto", aseguró.



Robos a mano armada



La cercanía a terrenos desolados en Alto Valle ha sido un punto clave para que sucedan casos de asaltos a los alumnos, al igual que los alrededores del plantel Justo Sierra, donde estudiantes han sido víctimas de robo a mano armada.



"Este es un problema en general; sí hemos sentido que hay más asaltos y estamos buscando lo mejor para los alumnos, porque lo que más nos interesa es que estén protegidos.



"Aquí se usa mucho que los asalten con navajas y machetes; platicando con los muchachos, todos han dicho que es el mismo que los asalta, algunos ya han sido agredidos; el último fue con una pistola de postas, ya hubo uno al que picaron. A raíz de eso decidimos poner medidas de seguridad", afirmó Gloria Elena Peña Hurtado, directora del plantel Justo Sierra.



Padres se preocupan



La grave situación ha hecho que padres de familia se preocupen por sus hijos, por lo que piden más presencia de elementos de seguridad en la zona, así como alumbrado público.



"Nosotros, como padres de familia, queremos solicitarle al Ayuntamiento el alumbrado público; aquí cerca hay un arroyo que está demasiado oscuro en las tardes y ahí salen los delincuentes y asaltan a los muchachos", afirmó Ana Silvia Ortega, madre de familia.



Tanto en Cecyte Alto Valle como Justo Sierra solicitan apoyo con alumbrado, y más rondines por parte de Seguridad Pública cerca de los planteles, pues los directores de ambos centros escolares puntualizaron que es importante proteger a los estudiantes.