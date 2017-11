Compiten para preparar la mejor paella en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el sazón de trece competidores que se enfrentaron en una batalla culinaria se realizó el primer Festival de la Paella y Vino, cuyos fondos se destinaron a un centro de recreación juvenil.



El marco ideal fue la majestuosa vista que ofrece el mirador del Cerro de la Campana y donde al término de la velada se premió a las tres mejores paellas: El ganador del primer lugar fue el español Guillermo Armada; el segundo lugar fue para Guillermo Olays, y el Tercer Lugar para Swiss Haus.



En el lugar se contó con la presencia del chef valenciano, experto en paella, David Montero, quien dijo estar contento de que se haya celebrado el festival que le recordó a su madre patria.



"Es muy importante porque veo que podemos estrechar lazos a nivel gastronómico y yo como valenciano me siento muy orgulloso de que se hagan este tipo de eventos, y más como invitado para probar la paella.



"Son diferentes formas de cocinar la paella, pero la gente está muy predispuesta a aprender la receta de la auténtica receta valenciana, o de arroces tradicionales de Valencia y eso es muy importante", aseguró.



En el evento también se contó con la presencia del presidente Municipal, Manuel Ignacio Maloro Acosta, quien destacó la importancia del festival de paella y vino para recaudar fondos para combatir las adicciones en la ciudad.



"El siguiente año se va a terminar la primera etapa del centro de integración juvenil y también cada año se realizará este concurso de paellas; hoy nos acompañaron porque, independientemente de que no todos vivamos aquí, no queremos que nos siga ganando un problema tan grave como lo son las adicciones", afirmó.



Los asistentes degustaron paella y vino, teniendo como fondo música española y la voz de Elena Rivera.