Reprueba CNDH Cereso de donde se fugó criminal

HERMOSILLO, Sonora()

El Centro de Reinserción Social Hermosillo 1, de donde se escapó el criminal sentenciado a 21 años de prisión, resultó reprobado en la revisión a los penales del País hecho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).



El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 da una calificación abajo de cinco a este penal, luego de encontrar algunos puntos en los que la autoridad debió poner atención.



El organismo defensor de derechos humanos detectó, entre otros problemas, el ejercicio de funciones de autoridad por parte de los reos y actividades ilícitas al interior de la cárcel.



Fueron cinco Ceresos en el Estado los que se revisaron durante el año y en al menos dos más se detectó la misma situación, es decir, autogobierno o cogobierno.



Para el Observatorio Sonora por la Seguridad, la fuga del preso ocurrida la mañana del miércoles es el reflejo de la crisis que vive el Sistema Penitenciario de Sonora.



"Desafortunadamente esos datos vienen a confirmar lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar si los centros penitenciarios realmente no funcionan por que no hay control", expuso Manuel Emilio Hoyos Díaz.



De acuerdo con la CNDH, en el Cereso Hermosillo I hay deficiencias en el proceso para la imposición de sanciones disciplinarias y hay ineficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos.



La lista de "detalles" en este penal fue larga, abarcaron desde aspectos de reinserción hasta condiciones para alojar a las personas privadas de su libertad, donde también se hicieron algunas recomendaciones.



Sin información de avances



No hay información de avances sobre la fuga del reo, en tanto continúa el proceso de investigación por parte de las autoridades.



La Secretaría de Seguridad Pública informó desde el primer día que se implementó un fuerte operativo en distintos puntos del Estado para localizar a Larry, quien burló la seguridad del penal y se escapó presuntamente en un camión recolector de basura.



El fugitivo de 36 años de edad purgaba una condena de 21 años por el delito de asociación delictuosa. Alrededor de las 08:30 horas del martes huyó y hasta el cierre de la edición no había rastro de él.