Delia requiere donadores de sangre para poder operarse de tumor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al escuchar la palabra ‘cáncer’ sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Cruz Delia se enteró de un tumor alojado en su matriz apenas hace un mes y dos semanas, por lo que ahora es urgente operarla y requiere donadores de sangre solidarios.



“Tengo cáncer cervicouterino”, dijo Cruz Delia Guevara Sanez, de 27 años, “me salió un tumor en el cuello de la matriz que resultó ser maligno; me están programando para el jueves, pero sin los donadores, no me pueden operar y se tendrá que posponer”.



Cruz Delia acaba de cumplir una semana en el Hospital General Zona #2 del IMSS y asegura sentirse desesperada e impaciente al no poder estar cerca de su hija e hijo, de diez y siete años respectivamente.



“En mi trabajo hubo una campaña y me hice mi primer Papanicolau, porque dije que no había pretexto; allí me salió una lesión leve, que después resultó ser el tumor”, narró Cruz Delia, quien posterior a su cirugía, deberá ser sometida a una serie de quimioterapias.



Con base en su experiencia personal, Cruz Delia recomienda a las mujeres hacerse la prueba de Papanicolau cada vez que les toque y las que nunca lo han hecho, que se animen a hacerlo pronto, pues podría salvarles la vida.



Para apoyar a Cruz Delia con la donación de sangre, preferentemente del tipo A+, puede acercarse mañana miércoles 18 de octubre de las 06:00 a las 7:00 horas, o a las 12:00 del mediodía al Hospital General Zona #2 del IMSS; ella se encuentra en la cama 154, cubículo cinco del primer piso de Cirugía.