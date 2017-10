Entregan vivienda a la ganadora en Expo Casa Canadevi 2017

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con dos boletos en la urna del sorteo de Expo Casa Canadevi 2017, Ana Dolores Peraza Quintana fue la afortunada ganadora de una casa en Privadas del Rey con un costo aproximado de 386 mil pesos.



Ana Dolores Peraza comentó que fue un gran golpe de suerte haber ganado la vivienda en el Norte de la ciudad, quien dio las gracias por haber sido la afortunada ganadora de su nueva casa.



“Aún no lo creo, cuando me dijeron no lo asimilaba, nunca imaginé que me ganaría la casa habiendo personas con más necesidades, que ocupan de un hogar”, aseguró.



La ganadora agradecida con su nueva vivienda, invitó a la población a seguir participando en eventos porque al igual que ella, pueden ser ganadores de grandes premios.