Diario de una lucha contra el cáncer: María Trinidad

Soy María Trinidad Simancas Canett, tengo 50 años. Me lo detectaron exactamente hace un año, tenía 49. De repente sentí como que me había picado una hormiguita y te rascas, y te ves, y no se ve nada.

Me empecé a tocar y era una bola de 4 centímetros, inmediatamente me fui a hacer estudios, en la mamografía salió que sí había muchas posibilidades de que fuera maligno.



Desde que empecé a sentir la bolita empezó mi mente a trabajar, sí fue como que día tras día iba descartando las posibilidades. Ya cuando el oncólogo me confirmó, pues fue una impresión muy grande.



La primer mamografía me la hice en Salud Digna, ahí me dieron la hoja en el mismo ratito y la llevé al Centro de Salud, y de ahí me transfirieron al Oncológico; todo muy coordinado, muy bien, estoy muy conforme con todo el tratamiento que he llevado.



Los doctores, sicólogo, oncólogo, el de radioterapias, la fisioterapia, todo ha estado muy bien, todos los doctores que ocupo ahí los tengo, tengo todo el servicio.



Primero me pusieron cuatro quimioterapias, después me operaron; después de la cuarta quimioterapia estaba diagnosticada para que me quitaran todo el pecho, pero me hizo buen efecto el tratamiento y todo lo que yo empecé a hacer.



Cambié la alimentación totalmente y ya cuando me iban a operar mi tumor estaba demasiado pequeño, no fue necesario que me quitaran todo el pecho, eso para mí fue un logro, para los doctores y para todos porque es muy raro que se logre el pecho.



Ya recapacité, como que ¡hey!, a moverte y buscar a Dios, y aquí estoy.



Mi esposo, mis hijas, mis hermanas, el primer así como llamado o grito desesperado, buscar a Dios, así inmediato.



Mi consejo es aterrizar, ponerse a pensar, detenerse en todo lo que están haciendo. Es una oportunidad para sentarse a recapacitar, el tiempo que tienes que estar tranquila, reposando, no andar en el Sol, ese tiempo dedicarlo a ver qué es lo que has hecho y qué es lo que todavía te falta por hacer, tus metas, como que agarrar todas tus cosas y dedicártelas a ti misma.



Y no desesperarse, porque sí me he dado cuenta que el estado de ánimo de uno ayuda mucho, entonces el decir: “Bueno, aquí estoy, voy a hacer caso a las indicaciones de los médicos, voy aprovechar ese tiempo para recapacitar, estar con mi familia, con las personas con las que tengo que platicar y estar bien”.



Y las cosas se van dando solas, uno no tiene más que ponerse y decir doctor aquí estoy, Señor aquí estoy, hagan su trabajo, yo soy materia dispuesta. Y todo fluye, no hay que estar metiéndose ideas en la cabeza.



Estoy en radioterapia, tengo 22 y me faltan tres, el miércoles termino la última, y ya me pusieron las ocho quimios y bien.

El dolor me lo quito con paracetamol, no he tenido dolores fuertes, no he dejado de comer, no he dejado de dormir, todo muy bien gracias a Dios.



Hay mucha información de los cambios que pueda tener el cuerpo, hay que tomarse el tiempo para ver si notas algo, checarte, si vas en una etapa de que te dicen que parece que puedes tener esto, seguir las indicaciones del doctor.



Yo sí me estaba checando, una vez me dijeron sí traes una pequeña inflamación y dije: “Ah bueno, una pequeña inflamación no creo que crezca”, y parece que se motivó y creció, pero sí me lo detectaron a tiempo.



Cualquier cosa que se detecten chequen al tiempo que el doctor les dice para que no lleguen a algo que no pueda tener remedio.