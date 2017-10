"Es triste tener hambre y no tener qué comer"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Don Enrique tiene la mirada triste. Al hablar, sus ojos se mantienen siempre abajo, mirando hacia los rotos y sucios pantalones que visten sus delgadas piernas. A diario, se sienta al lado de su puerta a esperar que pase algo, por ejemplo, que alguien se acerque y le comparta un plato de comida.



Es hipertenso y desde hace ya algún tiempo –no recuerda cuánto con exactitud– perdió la movilidad de todo su costado izquierdo a raíz de un derrame cerebral: Ahora sólo resuelve moverse por su casa arrastrando y apoyándose de una silla de plástico.



"Es muy triste tener hambre y no tener qué comer, vivir así en el abandono", contó don Enrique Rivera, de 65 años, "yo no entiendo por qué la familia me abandonó, conocen muy bien mi condición, saben que los necesito… pero me tocó la de perder y yo ya me resigné a todo".



Su hogar poco a poco se viene abajo, pues don Enrique no puede hacerse cargo de la limpieza ni del mantenimiento; aún así, él no quiere perderlo, pues es lo único que tiene.



Sus vecinos son quienes se encargan de darle comida y apoyarlo dentro de sus posibilidades; afirman que DIF Sonora se acercó a él hace cerca de un mes, sin embargo, no lograron convencerlo de mudarse a un espacio donde pueda ser atendido.



"Hace un mes iban a llevarlo a un albergue y no quiso", dijo una de sus vecinas, "pero él de verdad necesita ayuda; el plato de comida no es tanto, porque necesita atención de todo".



Si usted está en posibilidades de apoyarlo, don Enrique necesita medicamento para hipertensión y para el dolor, así como alimento, ropa y una silla de ruedas.



Puede acudir a su hogar ubicado en la colonia Balderrama, en la calle Enrique Quijada 295, entre 12 de Octubre y Monteverde.