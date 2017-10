Investigarán robo en instalaciones del Municipio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Se investigará el robo que se registró en las instalaciones del Instituto Municipal de Ecología, de Cidue, ya que había una empresa de seguridad privada encargada de la vigilancia, informó el comisario general de Seguridad Pública.



Jorge Andrés Suilo Orozco comentó que fue alrededor de las 07:00 horas de ayer, cuando el director del Instituto Municipal de Ecología le informó que las oficinas habían sido saqueadas por los "amantes de lo ajeno", por lo que la empresa de seguridad privada tendrá que dar una explicación.



"Se le está dando el curso correspondiente y Oficialía Mayor va a hablar con la empresa de seguridad que tenemos contratada; hasta donde tengo entendido violentaron la puerta principal y se llevaron un minisplit; hay una empresa de vigilancia y vamos a ver qué pasó", dijo.



El responsable de la seguridad en el Municipio destacó que las oficinas municipales que pudieran considerarse como vulnerables, como Parques y Jardines, Cidue, Inspección y Vigilanica, DIF, entre otras, cuentan con vigilancia privada y ésta que fue afectada no tenía sistema de cámaras.



Antonio Salcedo Puente, comisario jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, comentó que es la primera vez que el lugar sufre algún tipo de robo, a pesar de que personas que se encontraban ahí, afirmaron que varias veces son las que han robado.



"Uy, ya han robado varias veces, no es la primera vez. En esta ocasión se llevaron muchas cosas, pero no podemos dar más información", externó un empleado.



Los daños ocasionados fueron en una de las paredes de tablarroca y en cinco de las puertas del predio, de donde se llevaron dos computadoras de escritorio, dos reguladores, un minisplit, una balanza y un GPS.



Además una cámara digital, una cafetera, un cuchillo, unas tijeras y una mochila para computadora portátil.



El 28 de octubre de 2016, el Municipio fue víctima de la delincuencia cuando dos personas armadas arribaron a las instalaciones de la Tesorería Municipal ubicadas en la colonia San Benito, donde lesionaron a uno de los empleados con arma de fuego y se llevaron alrededor de 450 mil pesos.



El 3 de abril de este año, el área de la bóveda de la Subagencia Fiscal localizada en la carretera a La Colorada, en la colonia Nuevo Hermosillo, fue violentada al parecer en la madrugada de ese día y se llevaron cerca de 600 mil pesos en efectivo y no hubo personas lesionadas.