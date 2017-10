Hermosillo requiere más limpieza y reciclaje: Generación Touch

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La basura en las calles de la ciudad ha generado problemas de contaminación en los últimos años, donde se ha dejado ver que han sido pocos los conocimientos aplicados sobre reciclado y el depositar la basura en su lugar.



Charlie Lambient, Jimena de la Luz, Mariana Valle y Sebastián Duarte, miembros de la Generación Touch de esta Casa Editorial, coincidieron en que calles y parques de la ciudad están sucias, y destacaron la importancia de limpiar, reciclar y no tirar basura en la ciudad.



"Creo que deberíamos de ayudar al ambiente porque nos ha dado hogar, comida y hasta vestimenta y nosotros andamos matando, andamos acabando con la Tierra lanzando basura y podrás decir, ‘ese papelito no es nada’, pero sí afecta bastante", opinó Charlie Lambient.



Uno de los temas más importantes comentados en la mesa de opinión fue sobre la limpieza, por lo cual Mariana Valle comentó que en su escuela es de suma importancia el aseo y la reforestación.



"En mi escuela manejamos lo que son los clubes, está el club de ecología que puede ser por la tarde y en la mañana, es un grupo de alumnos que se reúnen todos los sábados a juntar la basura y a plantar árboles", detalló.



Los niños recalcaron que el reciclaje y la limpieza de los espacios públicos es importante para mantener libre de basura la ciudad, por lo que es crucial participar como comunidad.



"En el parque en el que yo entreno no hay mucha basura tirada, a veces como que sí encuentro ciertas basuritas y a veces digo bueno, sí las voy a tirar al bote de basura, pero no está sucio", aseguró Sebastián Duarte.



Jimena de la Luz abundóque hay programas de reciclaje donde se les saca provecho a las botellas de plástico y bolsas que se utilizan para realizar manualidades.