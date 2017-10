Vence los nervios y logra ganar el oro en Olimpiada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de que asegura estuvo muy nervioso durante la competencia Óscar Ernesto Angulo Flores ganó la medalla de oro en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica celebrada en Chile. Él es uno de los tres jóvenes sonorenses que viajaron a Perú y Chile para participar en competencias de Química y Física trayéndose primeros lugares.



"Esta medalla representa el esfuerzo diario que tuve que hacer, es un logro para mí porque estuve muy nervioso ya que esta era mi primera competencia, pero mis maestros y asesores me ayudaron mucho a lograr este primer lugar", comentó el joven que participó en el evento que fue del 8 al 14 de octubre.



El estudiante del tercer semestre en el Cobach Reforma concursará en la competencia internacional en Pucket, Tailandia, la cual se llevará a cabo del 11 al 21 de noviembre, y, en la cual espera representar a México obteniendo nuevamente alguno de los tres primeros lugares.



FRUTO DEL ESFUERZO



También Brayan Alexis Rodríguez Camacho logró obtener la presea plateada en la Olimpiada Iberoamericana de Química, en Lima, Perú que se realizó del 8 al 15 de octubre.



El joven señaló que la competencia fue de un elevado nivel, sin embargo logró representar al País honrosamente al traer consigo la medalla del segundo lugar, la cual le da mucha satisfacción.



"Íbamos muy bien preparados, lo que nos permitió alcanzar estas preseas, para mí es muy satisfactorio porque es fruto de todo el esfuerzo que invertí en ella, prepararme y hacer esto que me gusta hacer, que es estudiar química", comentó.



Brayan Alexis, quien cursa el primer semestre en la licenciatura en Física en la Universidad de Sonora, comentó que esta es su última competencia en la que participará en olimpiadas de ciencias, debido a que la gran mayoría de estas actividades son para jóvenes que cursan el bachillerato, pero continuará en asesorías.



Otro de las jóvenes promesas de las ciencias es Alejandro Munguía Aldapa, quien participó al igual que Brayan Alexis en la Olimpiada Iberoamericana de Química y obtuvo el tercer lugar.



"Me siento muy orgulloso de mí y de mi compañero, ambos obtuvimos los primeros lugares y pusimos el nombre de México y Sonora en alto en esta competencia, es un esfuerzo que ambos estuvimos haciendo por varios meses y tuvimos resultados muy satisfactorios", dijo.



El joven del quinto semestre del Cobach Reforma manifestó que continuará preparándose para participar en más competencias nacionales e internacionales para obtener mayor conocimientos.



En punto de las 12:40 horas, los jóvenes condecorados llegaron al Aeropuerto de Hermosillo llenos de orgullo, mostrando las medallas que con esfuerzo y ayuda de sus profesores lograron ganar.