Representa bache peligro para los automovilistas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un enorme hoyo sobre la calle Benjamina, entre los ejidos El Tazajal y La Victoria, representa para los conductores un gran problema, pues aseguran que es peligroso esquivarlo e incluso, que ya han estado a punto de tener accidentes.



Gabriel Murrieta, conductor de transporte, comentó que a principios de este año el bache surgió y poco a poco se fue haciendo más grande, debido principalmente al tráfico diario de la zona.



"Ese bache está muy grande, salió a principios del año, los carros y los camiones le tenemos que andar sacando la vuelta para no caer en el hoyo. No se ha hecho nada por arreglarlo y deberían porque es el camino que conecta a El Tazajal y La Victoria", precisó.



Otra de las afectadas es Sofía Rendón, quien afirmó que muchos de los automovilistas han estado a punto de sufrir algún tipo de accidente, al intentar no caer en el "megabache" de la calle Benajmina.



"Representa un problema porque por aquí pasa mucho camión y cuando una viene manejando de repente ves que se te viene encima el camión, y es que está muy mal que no arreglen eso, es un peligro para los conductores", aseveró.



Los usuarios del camino que conecta al El Tazajal y La Victoria, solicitaron la reparación de la vialidad, pues señalan que a diario se encuentran en peligro al transitar por la rúa.