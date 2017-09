Hermosillo, destinada a ser una gran ciudad: "Maloro" Acosta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Construir una ciudad para las familias ha sido el compromiso desde el inicio de la administración, afirmó el alcalde Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez, por lo que se han implementado programas de recarpeteo, recuperación de espacios y vecinos en alerta.



Durante el mensaje brindado por la entrega del Segundo Informe de Trabajo en la sesión solemne de Cabildo, el presidente municipal dijo que Hermosillo gana cuando todos trabajan unidos y con ánimo para que cada vez, más cosas buenas pasen y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.



"A dos años de trabajo coordinado hemos podido constatar que la estrategia definida al principio era tener un plan para construir verdaderamente una ciudad para las familias donde no solamente estableciéramos el orden", expresó.



Hermosillo gana cuando se respetan las naturales diferencias, pero se trabaja en lo que todos estamos de acuerdo, vamos a seguir impulsando a Hermosillo hacia un futuro de crecimiento económico y desarrollo sustentable, aseveró "Maloro" Acosta al rendir su Segundo Informe de Trabajo.



En representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, acudió la jefa de Oficina del Ejecutivo estatal, Natalia Rivera Grijalva; la presidenta del Congreso, Kitty Gutiérrez Mazón, diputados locales y federales y estatales.



El Segundo Informe de Trabajo constó de avances en siete ejes rectores, 51 objetivos estratégicos, 119 estrategias, 235 programas, 651 metas y 244 indicadores de gestión, integrados en el Plan Municipal de Desarrollo.



El alcalde expuso que las acciones se basaron en principios fundamentales como transversalidad, visión a largo plazo, honestidad, transparencia, inclusión y equidad de género; así como con la guía, el liderazgo, capacidad y entendimiento de la gobernadora del Estado Claudia Pavlovich Arellano.



"Con su inteligencia, orden, disciplina y visión de futuro, ha fijado el rumbo de un Sonora que se perfila hacia la recuperación de su grandeza que tanto esperamos", apuntó el alcalde.



Destacó que siempre hay retos y dificultades y más en tiempo de austeridad, pero con una buena administración, las cosas se priorizan atendiendo a la comunidad.



Los avances



La gran exigencia de la ciudadanía al tomar la administración era la seguridad, agregó el alcalde, y aunque falta aún por hacer, destacó que en los primeros dos años pasaron de contar con 28 patrullas a 280 en las calles de la ciudad.



Además aseveró que se han formado un total de 167 comités vecinales de vigilancia con reuniones mensuales para ver resultados, así como una disminución de focos rojos en el semáforo delictivo.



Acosta Gutiérrez indicó que se redoblarán esfuerzos para que Hermosillo siga siendo la capital más segura de la frontera Norte de México, además les aseguró a los ciudadanos que se realizarán las acciones para combatir a los delincuentes.



"Somos ejemplo nacional en materia de infraestructura verde, al contar con un Manual de Lineamientos de Diseño de Infraestructura Verde, que se instituyó para todos los municipios de México, con el apoyo de la Cocef y el Badam", argumentó.



En materia de infraestructura y vialidad, Acosta Gutiérrez mencionó los 123 kilómetros de ciclo carriles en las principales vialidades, las obras de banquetización y el millón 250 mil metros cuadrados de recarpeteo y pavimentación.



Hermosillo hoy es líder nacional al ocupar el primer lugar en confianza empresarial, destacó, además es el responsable del 45% de los empleos que se generan en Sonora, con el 31% de la población.



"EnCausa"



El alcalde invitó conocer a las 350 familias que cambiaron sus vidas con el programa "EnCausa", que significa encausar beneficios que proporcionan los diferentes niveles de gobiernos a quienes realmente lo necesitan.



"Los invito a visitar a las familias triquis asentadas en Miguel Alemán, quienes por décadas esperaron tener luz eléctrica en sus hogares. Hoy ya tienen electricidad 9 mil 800 personas, que estuvieron olvidadas por muchos", abundó.



Acosta también destacó los resultados de los programas "Mano Amiga", "Rescate de Barrios", "Parque Vivo", "Víactiva" y el "Festival Internacional del Pitic".



OPINAN REGIDORES



El tema de la seguridad será el gran reto para el presidente municipal de Hermosillo en el último año de su administración, aseguraron regidores de las distintas fuerzas políticas representadas en el Cabildo.



"Vi a un alcalde meramente informativo, dando datos duros sobre lo que ha pasado no solamente en este año, sino en los dos años que llevamos de administración, me parece un saldo positivo y como lo dijo él, no estamos para echar campanas al vuelo, pero sí hemos avanzado mucho, hay mucho trabajo, pero sí se ha avanzado", dijo Carlos Zepeda Bañuelos, regidor del PRI.



Brenda Lizeth Córdova Buzani, regidora del PAN, señaló que no ha visto avances en materia de seguridad, transparencia e infraestructura, por lo que serán estos los principales retos que enfrente en el último año.



"El informe es un documento que integra diferentes tipos de indicadores, pero si estos no inciden en la mejora de condiciones de vida de quienes vivimos en Hermosillo, creo que estamos hablando de dos realidades distintas", dijo Rosa Elena Trujillo Llanes, regidora de Movimiento Ciudadano



"Rechazamos y votamos en contra del informe, no se refleja en las calles ni se percibe el cambio y el clamor en las colonias es el mismo, la seguridad", expuso Pedro Rivera Sinohui, regidor de Morena.