Llegó "El Tepachito" para calmar el calor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El triciclo avanza rechinando. Lento, el vehículo es impulsado por un hombre mayor, quien pedalea con fuerza y constancia en la calle que sube. La gorra gastada que cubre su cabeza de los rayos del Sol, garabatea escrita con plumón la frase: "Pobre pero contento", y abajo: "Libre como el viento".



Enrique Valencia Santos, a quien en el barrio conocen como "El Tepachito", es un hombre que desconoce su edad precisa; calcula haber nacido más o menos en 1947, ya que fue criado por un sacerdote luego de que sus padres le abandonaron al nacer en Puebla, sin dejar mucha pista de su origen.



"Sé que así me llamo porque así venía en el documento que dejaron ahí, cuando el padrecito me recogió; siempre me identifiqué con ese nombre y con él he vivido desde que tengo uso de razón, pero yo no tengo acta de nacimiento y por eso no puedo conseguir un trabajo estable", contó.



"El Tepachito" llegó a Sonora desde Chiapas con un grupo de personas que trabajarían en los campos de uva hace 20 años; ahora, recorre las calles del Sur de Hermosillo vendiendo su bebida de piña fermentada y helada, que carga dentro de un bote grande con hielos que vende a diez pesos el vaso.



Don Enrique sale de su casa todos los días a las siete de la mañana para comprar hielo y luego empezar su trajín en las colonias Las Peredas, Los Alcatraces, Tres Reinas, Arcoíris, Olivos y Palo Verde final.



"No dependo de nadie y nadie depende de mí, pero yo quiero mandarle a mi hija, que es madre soltera y vive en Chiapas, lo poquito que va saliendo, aunque sea 100 ó 200 pesos, ella está orgullosa de que no salí mala gente", contó entre risas.



A lo largo de su vida, dijo, siempre ha tratado de encontrar a alguien que lo oriente sobre cómo sacar su documentación oficial, ya que tiene algunos documentos que es mexicano.



Quiere ser sonorense



"Me gustaría tener mis papeles para ser sonorense, porque para empezar tengo apellidos sonorenses y el tiempo que tengo aquí me da margen de decir que soy sonorense y que conozco tales comidas", ríe.



"El triciclo ya no aguanta", contó, "a cada rato se anda descomponiendo; con un triciclito que me ayudaran estaría bien, pero eso es lo último que pediría; yo estoy contento con que me ayuden con mis documentos para identificarme.



"Yo veo que ayudan y ayudan, lo oigo en la radio, pero no veo que a mí me toque; pero por Diosito lindo estoy seguro que aquí cambia mi vida".



Si usted desea apoyar a "El Tepachito" puede localizarlo al 6624 614566 o preguntar por él en la calle Planeta Tierra, en la invasión Las Peredas.