Necesita ayuda para su hermana

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una desesperada situación es la que está viviendo Sandra Luz Moreno Vázquez, quien solicitó la ayuda de la comunidad hermosillense para que se le pueda realizar un estudio de urgencia a su hermana María Rogelina, que se encuentra convaleciente en el Hospital General del Estado.



Doña Sandra comentó que es ella la que se hace cargo de su hermana, quien hace cinco meses de un momento a otro perdió las fuerzas de los brazos y piernas, y hasta la fecha no saben exactamente el diagnóstico.



"En el estudio que le van a hacer van a definir qué es lo que mi hermana tiene, a mi hermana le empezó a doler mucho el cuello y ya de ahí se le empezó a pasar a los brazos, donde fue perdiendo las fuerzas, y después a las piernas".



"En el hospital tardaron meses en decir qué tenía, en un estudio que se le practicó le salía la enfermedad de Guillain Barré y uno de los doctores dijo que no era eso", aseguró.



El estudio que le tienen que practicar a la señora María Rogelina cuesta alrededor de 8 mil pesos, el cual es de urgencia debido a que con él se definirá si tiene la enfermedad de Guillain Barré, así como el avance de está.



"El neurólogo dice que mi hermana puede tener Guillain Barré, entonces se tiene que hacer el estudio para saber qué tanto ha avanzado la enfermedad o si disminuyó, pero tenemos que pagar 8 mil pesos y se lo tienen que hacer de urgencia, y la verdad es que no hallo cómo hacerle", añadió.



Si desea apoyar Sandra y María puede comunicarse al 6622788728 o puede acudir a su vivienda ubicada en Dalia No. 323, entre Jacinto López y Pitahaya Madura, en la colonia Los Olivos.