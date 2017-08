Aplican sanciones a comercios 'sucios'

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 175 comercios han sido sancionados en lo que va del año por no tener limpia su área en las principales vialidades de la ciudad, informó la dirección de Servicios Públicos Municipales.



Luis Fernando Pérez Pumarino detalló que de enero a la fecha han inspeccionado cerca de mil 700 comercios, y los sancionados han sido por no acatar las recomendaciones de limpieza de parte de la dirección.



"En el área de inspección se están haciendo diferentes recorridos para que cumplan con lo que establece el reglamento que es limpiar diariamente el frente de sus establecimientos, mantenerlos libres de maleza y basura y vigilar la disposición de residuos", dijo.



Los recorridos se han realizado en las principales vialidades como los bulevares Luis Encinas, Kino, Rodríguez y Solidaridad, donde se han aplicado un total de 175 sanciones correspondiente a 25 Unidades de Medidas y Actualización.



Las multas que pueden alcanzar los dos mil pesos se aplican después de una primera visita, si el comercio se encuentra sucio se dan seis días para que los locatarios lo limpien y en caso de reincidir, se sanciona.



"Lo que hacemos es darles a conocer el reglamento, decirles que lo mantengan libre de maleza y basura, se da días para que limpien y si al regresar está en las mismas condiciones, se les aplica", comentó.



Pérez Pumarino agregó que se han mantenido reuniones con las cámaras de comercio para hacerles conocer que se realizan las inspecciones.



En el recorrido realizado por la calle Rosales se visitaron 50 comercios, de los cuales se notificó a 37 por no tener limpio el lugar y dentro de seis días se hará una nueva supervisión y en caso de que no estén limpios, los sancionarán.



La dirección de Servicios Públicos Municipales tiene un padrón de más de 12 mil comercios en Hermosillo y se espera que para final de año se hayan visitado cuatro mil.