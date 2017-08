Invertirán 300 mp en reparar acceso a Mercado Municipal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cerca de 300 mil pesos podría costar la reparación de uno de los accesos al Mercado Municipal que sufrió daños en la estructura con las pasadas lluvias, informó Gerardo Togawa Espinoza.



El director de infraestructura de la Cidue indicó que por el momento se atiende de manera emergente con la colocación de andamios, ante el llamado que hizo la Unidad Municipal de Protección Civil en días pasados.



"Ya tenemos el proyecto inmediato para poder contener la fachada y para poder amarrar la fachada, ahorita es atender la emergencia, poner andamios enfrente para que no se venga hacia la calle y después hacerlo de manera definitiva", detalló.



Aunque no se tiene un tiempo definido para reparar el acceso de Elías Calles y Matamoros, Togawa Espinoza aseveró que la puerta se mantendrá cerrada por seguridad ya que representa un peligro para los peatones que transitan por el lugar.



Cuando se inicien las reparaciones definitivas no será necesario cerrar el Mercado, además agregó que por ser un edificio histórico se verá si es necesario que interceda el Instituto Nacional de Antropología e Historia.



"El costo que estaban manejando es cerca de 300 mil pesos la etapa inicial, pero estamos trabajando a marcha forzada, la emergencia nos hace trabajar, se tiene que responder a esto y después se vería si entrará el INAH", dijo.