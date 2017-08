Brindan apoyo a indigentes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un grupo de personas se reúne para preparar el alimento que compartirán con quienes esperan a las afueras de un hospital o transitan por las vías del tren; son los voluntarios de Amor en Acción trabajando en el fomento a la solidaridad y la empatía en nuestra ciudad.



"Comedor Callejero" es un proyecto de Amor en Acción, programa de la asociación civil Amor y Convicción, que invita a la comunidad a colaborar en su voluntariado para tomar acciones a favor de las personas en desventaja social.



"Es un proyecto para apoyar a nuestra sociedad, partiendo del amor al prójimo, donde detectamos las áreas vulnerables y a las personas sin hogar para compartir una cena, platicar y dar una palabra de aliento", explicó Elizabeth Ferrá, voluntaria.



"Cuando empezamos a ser empáticos al observar diversas situaciones, cuando vemos que hay personas que a lo mejor no han comido o que nadie les ha sonreído en el día, es cuando nace el ‘¿qué puedo hacer?", dijo Ferrá.



Con el deseo de compartir "lo mucho o lo poco que se tiene", el equipo de voluntarios se organiza previamente para asistir al Hospital General Zona No. 2 del IMSS o a las vías del tren los lunes y los jueves de cada semana a las 19:00 horas.



"Yo me voy con más de lo que doy, porque la gente se acerca y te agradece; se trata de compartir un alimento físico, pero también un alimento espiritual", concluyó Elizabeth.



Para formar parte del voluntariado u obtener mayor información sobre "Comedor Callejero" de Amor en Acción, favor de comunicarse al (662) 123 6369.