Necesitan una "manita"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Calles en mal estado y parques descuidados, son las principales quejas de vecinos de la colonia Jerez del Valle, quienes aseguraron sentirse olvidados por las autoridades.



Los residentes de esta colonia ubicada al norponiente de la ciudad, comentaron que en época de lluvias es cuando resienten más las condiciones de las calles, pues el agua se estanca y forma grandes baches.



"Aquí el principal problema son las calles, son un cochinero, mucha tierra, cuando llueve es peor porque se atasca todo y si ya las calles están feas, pues con las lluvias es todavía más", platicó una vecina del lugar.



Las rúas principales cuentan con pavimento, pero las calles secundarias son las que se encuentran en peor estado, agregó, ya que los baches y azolve dificultan el tránsito de los vehículos.



"Hay calles que no están pavimentadas y es donde se hace más desastre, los carros pasan y se hacen hoyos, aunque le echemos escombro o tierra luego se ponen peor", comentó un vecino.



Los pequeños parques que se ubican en la colonia se encuentran en estado de abandono, pues la maleza acumulada y agua estancada provocan una mala imagen del lugar y poco visita de los vecinos.



"Hay algunos parquecitos en la colonia, son juegos y arbolitos, pero están muy descuidados, no vienen a limpiar y se ven muy feos, casi no va gente porque no han ido a limpiarlos y están muy sucios", dijo un vecino.



Los colonos pidieron la limpieza del parque ubicado en la esquina de las calles flor de Lirio y Heraclio Espinoza, pues a pesar de que recientemente fue pintado, se encuentra con ramas y basura acumulada.