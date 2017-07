Busca Casanova ayudar a una transformación interior

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el objetivo de no sólo enseñar sino ayudar a una transformación interior encaminada al encuentro de Dios, Fernando Casanova ofreció una charla ayer en esta ciudad.



La plática fue parte de la serie de Conferencias Libérate 2017, una de ellas realizada el sábado en el gimnasio del Colegio Regis impartida a maestros, padres de familia y creyentes.



El doctor en Teología y ex predicador evangélico se presentó ayer en el Hotel Royal Palace, donde decenas de personas acudieron para fortalecer su carácter cristiano.



Casanova manifestó que su objetivo con estas pláticas es impartir formación en las cuales se buscará crear una conciencia cristiana y a su vez, que los asistentes tengan conocimientos de las responsabilidades de la fe.



"Mi objetivo entonces no es solamente enseñar y sino también concientizar, la enseñanza no sólo conlleva datos para aprender sino para formar el carácter, pretendemos que lo que la gente sepa también la transforme", comentó.



Por espacio aproximadamente de una hora expuso el tema de María: Madre, reina y mediadora, en el cual expuso de cómo la Virgen al ser madre buscó lo mejor para su hijo y atendió las necesidades.



Este tema generó mucho interés entre los asistentes a quienes se les explicó las acciones de la Virgen María quien ayuda y busca proteger a todos sus hijos.



Uno de los objetivos de sus pláticas es que las personas sientan una transformación interna, manifestó, donde dejen de lado quiénes eran antes y se renueven con la ayuda de la palabra de Dios.



"Yo quiero que esta gente aprenda y que lo que aprenda y que le sirva para informar sus conciencias y transformar su vida, quiero que la gente se comprometa, quiero que salga distinta a como llegaron y creo que con ayuda de Dios lo podemos lograr", comentó.