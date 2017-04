Adiós a la playa, hola a la ciudad...

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de los días de mayor afluencia en Bahía de Kino, este domingo la playa lució con mayor tranquilidad y con pocos vacacionistas que disfrutaron temprano del clima agradable para regresar a sus ciudades de origen.



Mientras que los visitantes que llevaban varios días en la playa se preparaban para dejar Bahía de Kino, algunos apenas llegaban a este lugar a gozar del último día de la semana de asueto previo a reanudar la jornada laboral.



Palapas vacías, mayor espacio en estacionamientos y poca presencia en restaurantes y negocios, fueron los aspectos que señalaban la culminación de la Semana Santa después de varios días en los que miles de sonorenses y otros más disfrutaron sus vacaciones.



Los vacacionistas manifestaron que a pesar de ser el último día de mayor flujo, hubo quienes llegaban apenas a la playa para aprovechar que la tranquilidad volvía a ser parte de la Bahía.



"Este año hay mucha gente, en comparación con otros años que para medio día ya la playa estaba vacía, ahora hay mucha gente para ser domingo, por eso venimos este día para que estuviera más calmado", indicó Jesús López, de Hermosillo.



Limpian basura



Los desechos de los playistas aún se observaban a la orilla de la playa y aunque según algunos visitantes, este año la playa se encontraba más limpia, había restos de desechables, bolsas de plástico y latas de aluminio.



"Sí he visto que no hay tanta basura como en otras ocasiones, pero la playa se sigue viendo sucia porque el mar trae mucho musgo que se queda en la orilla, pero sigue habiendo gente cochina que tira la basura y hay desechos que no deberían estar en la playa", dijo Joel Martínez.



Los dueños de las palapas que alquilaban a los visitantes, se encargaron de limpiar las áreas aledañas a ellas, por lo que la zona no lucia tan sucia, además esperan que este lunes por la mañana las autoridades acudan a retirar los desechos de la playa.