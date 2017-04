Fuga de agua constante crea descontento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una gran inconformidad por agua estancada y problemas en el drenaje ocasionados por dos fugas de agua, manifestaron vecinos de la colonia San Benito.



Sobre la calle Everardo Monroy, entre Bernardo Reyes y Naranjo, hay dos fugas de agua que han dificultado el servicio de drenaje para parte de la colonia y dañan el pavimiento con varios estancamientos.



Sergio Suárez, vecino de dicha calle, manifestó que aunque personal de Agua de Hermosillo acudió hace días a arreglar una de las fugas, el trabajo no se terminó correctamente.



"(Los de) Agua de Hermosillo ahí estuvieron, se supone que la arreglaron pero la dejaron abierta. Y nosotros les dijimos que si no podían arreglar esa otra fuga y dijeron que no tenían reporte, pero ya tenía el reporte, ya lo hicimos", expresó.



Por su parte, Noel Vázquez, indicó que hay problemas en su hogar con la regadera y el retrete desde hace aproximadamente una semana y aunque hubo presencia de trabajadores de Agua de Hermosillo, la obra se quedó a medio terminar.



"Andaba una retroexcavadora ayer o antier pero no terminaron la obra porque era Semana Santa y hasta el lunes yo creo va a haber movimiento", subrayó.