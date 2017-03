Niños provocan incendio, pero alcanzan a salir

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dos niños de 3 y 4 años de edad, quienes jugaban con fuego en la mañana de ayer mientras su madre no se encontraba en el domicilio, al parecer provocaron el incendio de una vivienda de la que lograron salir a tiempo.



Según la información proporcionada por Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron a las 07:40 horas, en el domicilio ubicado en las calles Desemboque, entre Unidad y Concordia, de la colonia Solidaridad.



Vecinos del lugar y autoridades municipales, comentaron que al parecer la madre de los menores había salido unos momentos a dejar a uno de sus hijos a la escuela, y dejó a los otros dos pequeños dentro de la casa.



Fue durante su ausencia que presuntamente los niños comenzaron a jugar con fuego, por lo que provocó que dos colchones que se encontraban en uno de los cuartos comenzara a incendiarse, provocando el susto de los menores, quienes salieron hacia la calle para salvar sus vidas.



De inmediato el siniestro arrasó con todo lo que se encontraba a su paso y provocó sólo pérdidas materiales, como los colchones, un refrigerador, una televisión, entre otras pertenencias.



"Los niños salieron corriendo asustados y una vecina fue y le avisó a la mamá de los niños que se estaba quemando su casa, pero los niños están bien, no les pasó nada gracias a Dios", relató otra de las residentes de la colonia.



Al lugar llegó personal de la Policía Municipal y Bomberos de Hermosillo, quienes fueron los que extinguieron las llamas que abarcaron la mayoría de los cuartos de la vivienda construida de block.



Los afectados prefirieron reservarse de emitir alguna declaración, ya que externaron que no les interesaba recibir algún tipo de ayuda o informar de lo sucedido.