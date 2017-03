Fuga de agua ya lleva años

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una fuga de agua potable que lleva varios años en la colonia Insurgentes tiene enfadados a sus residentes, ya que aseguran que por más que la reparan, pareciera que ya no tiene remedio.



Habitantes de la colonia ubicada al Norte de la ciudad se dijeron cansados de reportar al Ayuntamiento una fuga de agua que lleva muchas reparaciones y tiene destrozadas las calles, especialmente la esquina de las calles Yáñez y Opodepe, donde el agua se concentra.



"Lleva años esa fuga, ya han venido y la arreglan, pero nunca queda bien, desde antes de que pavimentaran, al día siguiente ya no sirve, ya tiene como unos seis meses que ya no vienen a arreglarla", externó Paola García.



No solo el desperdicio del agua potable es el problema, sino los baches que se forman con el desgaste, destacó Gerardo Gómez, ya que cuando pasan los vehículos corren el riesgo de que se revienten los neumático, ya que hay piedras filosas.



"Tampoco se puede caminar, hay mucha gente mayor que vive por aquí, ya no sé qué estará pasando, ya hasta los del agua están enfadados de venir, es un problema muy añejo en la colonia y queremos una solución inmediata", apuntó.



El residente en la colonia desde hace más de 20 años comentó que las autoridades ya están enteradas del problema, ya que hace pocos meses se llevó a cabo un evento del municipio y se les prometió reparar los daños, pero hasta ayer nadie se había presentado.