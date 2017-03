Atreverse a brillar es el reto

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Para Denise Ramos Murrieta "Atrévete a Brillar", es un sueño hecho realidad, en el cual puede compartir con los sonorenses un gran número de historias brillantes.



Acompañada por familiares, amigos y colegas, Denise presentó la primera compilación de relatos escritos por ella misma como fruto del trabajo de un año de introspección.



La presentación del libro realizada anoche en Los Lagos estuvo a cargo de Adriana Esteva, autora de los libros "En la comida como en la vida" y "Cuando la comida carga mis sentimientos", y Ernesto de Lucas Hopkins, secretario de Educación del Estado de Sonora.



Ramos Murrieta enfatizó que en su libro demuestra que es válido caer, porque siempre es posible levantarse, que se vale vivir el duelo, sentir miedo, incluso ser rechazado, siempre y cuando la persona no se detenga a cumplir sus sueños.



"Que eso no opaque el brillo, que siga brillando porque puede ayudar a otras personas, iluminarlas, entonces este es el mensaje que tengo para toda la gente: Que se atrevan a brillar", subrayó.



Ramos Murrieta detalló que "Atrévete a Brillar", es un compendio de mensajes e historias que tenía por compartir, y que algunas forman parte de las columnas que escribe para EL IMPARCIAL, en la sección Activa.



"Todavía sigo teniendo muchas historias para compartir con aquellas personas que por alguna razón quieren brillar y no se han atrevido. Esto es lo que ahora se convierte en un libro para ellos", afirmó.



ESPERA SEA MOTIVADOR



Como objetivo del libro, expresó que espera que los lectores se motiven a alcanzar sus ideales o metas, que sepan que nada los puede detener y que está dentro de ellos mismos el poder explotar su talento.



"Todas estas personas tienen miedo precisamente por los golpes de la vida, pero es un camino difícil donde vamos a seguir sintiendo golpes, porque la vida no es justa, no es fácil, pero aún así es tan hermosa que vale la pena", destacó.



En cuanto a proyectos a futuro, manifestó que sí es una opción escribir más historias, sobre todo en temas que hablen del empoderamiento de la mujer, para que ésta no se sienta menos que un hombre.



"A mí me gusta mucho hablar sobre levantarse y empoderar a la mujer", expresó, "para que deje de permitir golpes, maltratos, abusos, que se dé a respetar y que se dé a valer, decirle aquí estamos las demás para ayudarte, para darte la mano".



Al finalizar la presentación Ramos Murrieta realizó una firma de libros con los asistentes, mismos que aprovecharon para intercambiar ideas y tomarse la fotografía del recuerdo con la joven escritora.