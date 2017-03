Declaran tres en el caso de niños de Unacari: Procurador

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tres personas han declarado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre el caso de los niños que abandonaron la Casa Hogar Unacari el pasado domingo, declaró el procurador de Justicia del Estado de Sonora.



Rodolfo Montes de Oca Mena explicó que de acuerdo a lo ocurrido el domingo, donde cuatro menores salieron del centro de asistencia social, se trabajan dos líneas de investigación para lograr determinar cómo ocurrieron los hechos.



"Las líneas de investigación son dos, una es tratar de verificar si fue algo espontáneo o a iniciativa de los propios menores, o si algún agente externo de alguna manera incitó, supervisó, o planeó la salida de estos menores", dijo.El martes se informó que cuatro menores de edad, tres de 9 años, y una de 16 años, habían abandonado la Casa Hogar Unacari, siendo localizados en el transcurso del miércoles.



Hasta en la tarde de ayer, Montes de Oca Mena destacó que se han tomado las declaraciones de tres personas que pudieran haber proporcionado cualquier tipo de información para esclarecer los hechos, pero como la investigación aún está en proceso, no se pueden dar detalles.



"Ya hemos tomado la declaración de tres personas hasta ahorita, pero no hay personas detenidas, no hasta el momento", acentuó.



El procurador añadió que entre las gestiones que personal de la PGJE realizase encuentran las inspecciones en Unacari para lograr detectar cualquier indicio que ayude en la investigación.