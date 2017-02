Exigen vecinos seguridad y mejores calles en el Sahuaro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el fin de manifestar su descontento ante el deterioro de las calles y la inseguridad que se vive en la colonia Sahuaro, un grupo de vecinos bloquearon una de las calles para exigir la presencia de las autoridades, quienes acudieron al llamado y prometieron dar pronta solución.



Fue alrededor de las 12:00 horas cuando aproximadamente 30 colonos bloquearon el paso vehicular de las calles Luis Orcí y Sahuaro, justo donde se encuentra uno de las mayores preocupaciones para todos, según expresaron.



"Es que por esta calle no se puede ni caminar, ya estamos enfadados, desde hace dos años que desviaron el canal, la calle se ha convertido en un atascadero, se hace una laguna cuando llueve, el pavimento desapareció por completo", expresó María Jesús Ung.



La vecina con más de 22 años de radicar en el sector detalló que en la colonia viven muchas personas de la tercera edad, y debido al pésimo estado en que se encuentran las calles, tres señoras han sufrido caídas, y ya no están dispuestos a soportar más la situación.



Narda González García platicó que la colonia no se pavimenta desde hace varios años, por lo que los baches se acrecentaron con el paso del tiempo y tuvieron que rellenarlos con escombro.