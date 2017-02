Vigilarán vecinos en Los Naranjos por inseguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El incremento de robos en la comunidad ha afectado la tranquilidad de los vecinos de la colonia Los Naranjos, por ello consideran conformar un grupo para proteger su integridad y bienes materiales.



Desde hace seis meses se registra un incremento de robos en la colonia Los Naranjos por lo que vecinos que radican por la calle Jaffa y Doble Fina se encuentran desesperados ante tal situación.



Eduardo L., colono del área, relató que durante los últimos meses se han registrado robos de carros, asaltos y actos delictivos en los hogares de la comunidad.



"Hace tres semanas me robaron un carro que estaba encerrado con llave y todo, me lo robaron el domingo, ayer (miércoles) en la madrugada, a la 1:20 de la mañana me robaron una cuatrimoto que estaba donde mismo, es la misma persona porque ya sabía que la cuatrimoto estaba amarrada con una cadena", comentó.



SE ORGANIZAN



El habitante del lugar, mencionó que hace algunas semanas organizó a los ciudadanos que radican en ese sector de la ciudad para protegerse ante los constantes robos que han sufrido.



"No para armarse, sino para protegernos, pero mi señora dice que los ‘ratas’ me van agarrar de carrilla, porque ya entraron a la casa también hace dos meses más o menos, aún con los candados. Es sicosis, es un trauma el que vives por el miedo de que vaya entrar alguien", agregó.



Actualmente son más de treinta colonias las que se han organizado para crear grupos contra la delincuencia, entre las cuales se encuentran La Mesa del Seri, Paseo San Ángel, Nacameri y Villa Verde.



También Montecarlo, Pilares, Pueblitos, Prados del Sol, Tierra Nueva, Villas del Cortés, Los Arroyos, Privadas del Real 2 y Plaza Real, entre otras.



OPERATIVOS ESPECIALES



Hace cuatro meses la coordinadora de Seguridad Ciudadana informó que en el 2017 se sumarían 19 colonias al operativo de vigilancia por cuadrantes, en el cual estaba considerada la colonia Los Naranjos.



Alba Celina Soto Soto externó que los principales delitos que se registran en esas colonias son: Robo a casa habitación y la venta de droga.



Precisó que el operativo tiene como objetivo disminuir los actos delictivos en los polígonos de Hermosillo.



A través de estas dinámicas de vigilancia, agregó en dicha ocasión, la percepción ciudadana de inseguridad se redujo de 72% a 65%, durante el año 2016.